Yuri revela que quería ser bailarina y no cantante: "Mi sueño era el ballet"

Ciudad de México.- La cantante, Yuri, y el grupo, Pandora, visitaron el programa, Sale el Sol, donde revelaron sus inicios en su carrera musical, durante la cual la veracruzana confesó que ella nunca quiso ser cantante, en contraste con la agrupación que aseguraron siempre haber soñado con cantar.

Yo nunca pensé ser cantante, yo querpia ser bailarina, yo quería ballet, yo gané una beca y pues mi mamá me dice, era en Rusia, y mi mamá me dijo 'entre Rusia y jicoteca mijita, no vas', entonces mi mamá no me dejó ir", confesó.