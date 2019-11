Yuridia no da entrevistas a medios como 'Ventaneando' porque las manipulan

Ciudad de México.- Yuridia volvió a utilizar su cuenta de Instagram para aclarar los polémicos detalles que surgieron luego de que se negara a hablar con los medios en Mérida, Yucatán, y que un miembro de la prensa de Ventaneando aseguró que fue agredida por su staff.

La intérprete de Amigos no por favor aseguró que más que denunciar la actitud de la reportera, su objetivo era hacer conciencia sobre la enfermedad que tiene, pues de acuerdo a la cantante, los temas de salud mental en México, como lo es la fobia social que padece, no se difunden mucho.

La cantante sonorense afirma que no inició "una guerra" con la prensa al no querer brindar entrevistas, sino prefiere no hablar con los reporteros por miedo a que manipulen sus palabras.

Esta no es un guerra contra los medio de comunicación. No estoy dando entrevistas por el mismo miedo a que se manipule lo que se dice. Es importante para mí usar mi propio medio y hablar con ustedes a mi tiempo y como yo quiero hablarles”, dijo Yuridia.

Como se recordará, la tarde de ayer los conductores de Ventaneando, en especial Pati Chapoy y Daniel Bisogno se le fueron a la yugular al afirmar que ella es su propia enemiga.