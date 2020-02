¿Yuya se va de YouTube? Dos razones que llevarían a la influencer al colapso

Ciudad de México.- La famosa youtuber, Mariand Castrejón, mejor conocida como Yuya, sorprendió en su reciente video en el que confesó muchas cosas que sus seguidores le preguntaron, pero una en específico causó controversia.

En su más reciente publicación en su canal de YouTube, la influencer hizo una dinámica con sus fans, ellos le mandaron preguntas de todo tipo y ella las contestó mientras se maquillaba, pero una causó controversia.

¿Has pensado dejar YouTube?”: Mariand dejó unos segundos para responder: “Mmm… llevo 11 años haciendo videos, me encanta pero sí, dos veces lo pensé, pero fueron pensamientos fugaces. En la primera, fue por algo laboral y la segunda porque me sentía abrumada en general porque solo trabajaba. Ya no lo he pensado y espero que no suceda en mucho tiempo”.