Zac Efron y los 21 días de "extremos" obstáculos que tendrá que enfrentar

Estados Unidos.- El guapo actor de 32 años, Zac Efron, muy pronto se retirará de la cómodidad de los suburbios para adentrarse por 21 días a una isla remota, en los que tendrá que pasar por "extremos" retos y obstáculos.

Esto pues el protagnista de Ted Bundy: Durmiendo con el Asesino, protagonizará la serie Killing Zac Efron, que será transmitida por la plataforma de streaming Quibi.

Está serie mostrará los 21 días de Efron en la isala con solamente un equipo básico de supervivencia que incluye un compañero guía.

Tiendo a prosperar en circunstancias extremas y buscar oportunidades que me desafíen en todos los niveles. ¡Estoy emocionado de explorar cualquier territorio desconocido y descubrir qué aventura inesperada me espera!", dijo Zac sobre su serie.

Hasta el momento no se ha revelado nada más acerca de este nuevo proyecto de Zac, quien también podrá ser visto muy pronto en la película King of the jungle.