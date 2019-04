Zapata sería vetada de Televisa tras enfurecerse por no ser Catalina Creel

Ciudad de México.- Laura Zapata fue vetada de Televisa luego de que despotricó en contra de algunos ejecutivos de la empresa al enterarse que no protagonizaría el ‘remake’ de Cuna de Lobos y que la española Paz Vega sería la encargada de dar vida a Catalina Creel, de acuerdo con información de HRNotas.

La actitud que tomó la hermana de Thalía le costaría su estancia en la empresa de Emilio Azcárraga.

Zapata aseguró que el "malinchismo" que 'reina' en México fue el causante de que ella no protagonizara el melodrama.

HRNotas detalló que a Televisa no le gusta lidiar con los “berrinches” de los famosos y por ello Laura Zapata ya no sería vista en los pasillos de la televisora.

Zapata aseguraba que el público quería verla al frente de la nueva versión de Cuna de Lobos.

El público jugaba a las encuestas y en todas yo salía en primer lugar, en la única encuesta que no salía en primer lugar fue cuando no me pusieron”, asegura.