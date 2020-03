¿Zion fue hospitalizado por un derrame? Lennox explota y aclara rumores

Ciudad de México.- El reggaetonero Zion, del dúo Zion y Lennox, despertó gran preocupación entre sus seguidores luego de que se informara que había sido hospitalizado de emergencia en un nosocomio de la capital mexicana.

Lennox se encargó de compartir la lamentable noticia a través de Instagram, sin embargo, no reveló los detalles sobre la salud de su compañero.

Debido a la incertidumbre que generó el anuncio, varios fans comenzaron a especular que Zion estaba hospitalizado debido a un derrame, situación que es falsa.

El propio Lennox explotó y desmintió los rumores, además de que pidió a sus seguidores que sean más responsables con lo que escriben.

No sean irresponsables, no es ningún derrame. No estén comentando a lo loco, al que lo diga que le pase", pidió el puertorriqueño.