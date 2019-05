Zoë Kravitz, actriz de ‘Big Little Lies’ se casó en secreto con Karl Glusman

Estados Unidos.- Falta muy poco para el estreno de la nueva temporada de Big Little Lies, y una de las integrantes del elenco está viviendo un gran momento personal: Zoë Kravitz, hija de Lenny y personaje clave de la serie, se casó en secreto con el también actor Karl Glusman.

Zoë había dicho en una entrevista reciente que estaban comprometidos, por lo que este desenlace era esperado. En la misma nota reveló que el actor le pidió la mano un día en su casa, de una forma muy improvisada:

"Me encantó que no fuera un plan mega elaborado en París", dijo la actriz.

La razón de haberlo hecho en secreto, tiene que ver con la formalidad legal del casamiento. La fiesta podría tener lugar en junio, en Francia.

"Quiero hacer menos cosas pero hacerlas mejor. En vez de hacer muchos proyectos a la vez, me gustaría desarrollar uno solo porque aunque tardes más es mucho más satisfactorio. Especialmente cuando haces algo que no vería la luz si tú no te involucras. Además, así tienes la oportunidad de disfrutar de la vida y pasar tiempo con la gente a la que quieres", concluyó la hija de Lenny.