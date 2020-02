Zurita escribe devastador mensaje a Christian Bach tras 1 año de su muerte

Ciudad de México.- Este 26 de febrero se cumple 1 año de la dolorosa muerte de la actriz mexico-argentina, Christian Bach, y una de las personas que rápidamente la recordó fue su esposo, Humberto Zurita.

A través de su cuenta de Instagram, el querido actor mexicano escribió un devastador mensaje en el que se sincera y muestra lo doloroso que ha sido este año sin su esposa.

Mi hermosa Christian, van a pasar los años o días que me queden por vivir y seguirás viva en mi corazón y en mi memoria...Hace un año te despediste de tus hijos y mi vida, y no he dejado de sentir tu presencia como cuando estábamos juntos... ¡Estabas llena de virtudes!", se lee en el enorme texto.