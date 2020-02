¡Insólito! Justin Bieber revela porqué dejó a Selena Gomez por Hailey Baldwin

Estados Unidos.- El polémico cantante, Justin Bieber, en el podcast de Zane Lowe reveló los motivos que lo impulsaron a decidir que Hailey Baldwin, ahora Bieber, era la mujer con la que quería pasar toda su vida y formar una familia y no Selena Gomez, con quien salió de manera intermitente por casi 10 años.

Justin confesó que no podía controlarse cuando se trataba del sexo opuesto y por ellos había lastimado y cometido errores en sus anteriores relaciones y haciendo referencia a la más famosa, con Gomez, aseguró que "todo se ehó a perder" descontrolando su vida y poniendolo en un punto en el que no podía ser fiel.

En mi anterior relación, todo se echó a perder y me volví loco y muy salvaje; fui muy imprudente. Esta vez, me tomé el tiempo para madurar y tratar de tomar las decisiones correctas. Y sí, la verdad es que me sentí mejor", dijo Bieber refiriendo a su relación con Selena.

De igual manera, Bieber en declaraciones anteriores reveló que al saber que no estaba preparado para ser fiel quiso decirle eso a Hailey cuando iban a iniciar una relación, algo que ha ella no le parecio bien y se alejó de él, pues no quería herirla.

Le dije que no estaba preparado para ser fiel y todo eso. Quería serlo, pero aun no había llegado a ese punto", confesó.

Pero pocos días después el intérprete de Sorry se arrepintió de su decisión al ver a la guapa modelo con un bebé en brazos, lo que según él le abrió los ojos y lo hizo sentirse seguro de que quería una familia con ella.

Pensé: 'Quiero que la madre de mis hijos miré a nuestro bebé de esa manera'. Me pareció muy especial y pensé: 'Quiero eso'. Supe que me lo podría dar. Un par de meses después, se lo pregunté y después de salir como pareja durante unos meses nos casamos", relató el cantante..