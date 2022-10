Adiós 'Hoy': Tras salir del clóset y hundir a Legarreta, galán renuncia a Televisa y se une a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras despotricar contra su excompañera del programa Hoy Andrea Legarreta y bromear con 'salir del clóset' luego de rumores de que se enamoró de un hombre y hasta de una mujer trans, un polémico exgalán de Televisa aparece en el programa Ventaneando de TV Azteca hablando de la golpiza que sufrió hace unos días afuera de su casa. Se trata de Alfredo Adame, quien tras protagonizar telenovelas como Retrato de familia, ahora se involucró en un fuerte altercado y acabó golpeado.

Como se recordará, Adame fue vetado unos años de la televisora de San Ángel y culpó a Andrea Legarreta de esto, acusándola de serle infiel a su esposo Erik Rubín y hasta de despedir gente en el matutino Hoy, donde fue uno de los conductores. La presentadora le respondió señalándolo por violencia de género, sin embargo, el actor hasta ahora no ha hecho las paces con Legarreta. Aunque ene los años 80 y 90 fue uno de los galanes más cotizados de Televisa, tras dos divorcios, el actor no sale del escándalo.

Alfredo Adame en 'Yo no creo en los hombres'

Tras las recientes especulaciones sobre su orientación sexual pues él mismo bromeó con que salía del clóset pues estaba 'enamorado' de su representante y las presuntas salidas con una chica trans, ahora el ganador del reality del Ajusco Soy famoso, ¡sácame de aquí! denunció que fue golpeado afuera de su casa luego de que se registrara un homicidio afuera de su casa. Aunque él sostiene que pretendía ayudar a los lesionados, comentó que en ese momento dos personas acudieron a agredirlo.

Ahora, en entrevista con Ventaneando, el controversial actor llegó a su primera audiencia en el Reclusorio Sur de la CDMX y contó que ya se enteró de quiénes son las personas que lo golpearon, por lo que se mostró temeroso de cualquier represalia: "De esta audiencia vengo con mis abogados a que el juez, que el proceso se hizo bien, la detención y todo, el debido proceso; a que el juez vea que sí está un lesionado y se haga la evaluación; que los dejen adentro y sigan su proceso adentro y que los condenen, es lo que yo espero".

Alfredo Adame

Y sobre las dos personas a las que acusa de agredirlo, dijo: "Tienen antecedentes penales, el de 45 años estuvo del 2008 al 2014 en la cárcel por narcomenudeo y tiene varias averiguaciones previas; el joven de 36 años también tiene antecedentes penales y ha estado en la cárcel aunque menos que el otro", contó. Y reveló que tiene mucho miedo: "Tengo mucho miedo no de ellos, porque estos tipos viven a 300 metros de mi casa", contó.

Es una banda de narcomenudistas muy conocida. Yo en realidad no les tenía miedo pero pues no meterse con ellos mejor, pero bueno, sí viviría en zozobra de estar todos los días a ver a qué hora me tiran un balazo".

Sobre qué dicen sus abogados y las lesiones que sufrió, contestó: "Hay cuatro fracturas y la posible pérdida de un ojo. Yo no sé si está desprendida la retina o no. Si no se desinflama, puede salir algo mal en el nervio óptico y perder el ojo. Veo sombras nada más y de entrada calculan que puedo perder la visión en un 30 por ciento". Por otro lado, finalizó contando que un vecino presuntamente grabó todo, pero se negó a dar más detalles para que autoridades hicieran su trabajo.

Momento a partir del minuto 10:13 del video:

