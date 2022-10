Afamada actriz rompe el silencio y revela que padece este trastorno: "Es muy difícil de manejar"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Regularmente, las personas están acostumbradas a ver brillar a sus artistas preferidos, esto provoca que, en muchas ocasiones, la audiencia los llegue a considerar como sus propios amigos, aunque en realidad poco se sabe sobre los diversos problemas que las celebridades pueden llegar a sufrir detrás de cámaras. Tal es el caso de una afamada actriz que, recientemente, reveló que sufre de un trastorno.

Se trata de la también modelo, Julia Fox, quien ha llegado a participar en producciones como The Great American Mud Wrestle, Puppet, PVT Chat y No sudden move. Esta celebridad llegó a tener diversas nominaciones en varios festivales de cine por su participación en Uncut Gems; sin embargo, su vida personal no resulta ser tan glamurosa como se aprecia frente a las cámaras de televisión.

Resulta ser que, recientemente, la exnovia de Kenye West, reveló por medio de su cuenta oficial de TikTok que padece Trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH, mismo que, según información de Clínica Mayo, se trata de una afección que se caracteriza por la dificultad de mantener la atención, así como hiperactividad y comportamientos impulsivos. Las personas que padecen este problema pueden llegar a tener problemas de baja autoestima, relaciones problemáticas, entre otras cosas.

Fotografía de Julia Fox

De acuerdo con las declaraciones de la propia Julia Fox, tener TDAH puede resultar muy problemático para ella como actriz, ya que si bien, puede tener episodios de gran productividad, también puede manifestar sentimientos de desasosiego : "Tengo momentos de tipo de sentimiento profundo, profundo, estancado. Como si simplemente no pudiera moverme". Pero esto no es todo, ya que la estrella de cine también reveló que padecía síntomas de Trastorno obsesivo compulsivo o TOC, ya que gustaba de contar las letras de cada palabra, aunque aclaró que suele calmarse cuando fuma cannabis.

Si bien, la misma estrella aclaró que lidia con demasiado, procura sobrellevar sus problemas de la mejor manera posible, motivo por el que se animó de hablar de manera publica sobre este tema, frente a sus millones de fans en la red social china. Incluso destapó que, su hijo, Valentino, la ha ayudado a mejorar, al punto en el que sabe reconocer cuáles son las cosas que la benefician y cuáles no.

