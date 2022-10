Alana Lliteras, conductora de 'VLA' se ausenta de los foros de TV Azteca por problemas de salud

Ciudad de México.- La mañana de este sábado 1 de octubre, la conductora, Alana Lliteras tuvo que dejar de emergencia los foros del matutino Venga la Alegría, luego de que presentara algunos problemas de salud, por lo cual la producción tomó la decisión de mandarla a descansar, por lo que ella de inmediato difundió una historias al respecto.

A pesar de que ella no quiso abandonar sus labores, ella se mostró agradecida con la producción al indicar que todos la sobreprotegen, pues cabe mencionar que solo se trató de una tos descartando por completo de que fuera Covid-19, sin embargo, se vio en la necesidad de tener que irse a descansar a su casa, luego de varias horas al aire.

Terminó el día temprano, ya nos vamos porque me sobreprotegen, me están excluyendo, que, porque tengo tos, y que tengo que descansar, me mandaron a mi casita y yo me siento bien", comentó.

A pesar de que la también ganadora de MasterChef Junior, dijo sentirse bien en todo momento, los síntomas de resfriado prendieron las alertas en los foros por lo que al final tuvieron que mandarla a descansar, a la espera de que el próximo sábado esté mejor para poder participar en dicha emisión de los sábados, pues cabe menciona que ahí son otros conductores.

Me trajeron hasta la camioneta para ya irme, adiós, no me quiero ir... Me mandaron a mi casa por toser. Estoy tan acostumbrada a trabajar los fines de semana, que siento muy raro irme a mi casa a las 11 de la mañana y no tener trabajo los fines de semana”, mencionó.