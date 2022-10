Divorciado y sin dinero: Tras hundir a Legarreta y veto de 'Hoy', galán de Televisa llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor y exconductor del programa Hoy, quien ha tenido un fuerte pleito con Andrea Legarreta desde hace unos años, aparece en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría en su edición de fin de semana luego de que hace unos días fuera golpeado afuera de su casa luego de que se registrara un homicidio. Se trata de Alfredo Adame, quien resultó con fuertes lesiones en el rostro luego de que señalara a dos hombres de haberlos atacado.

Como se recordará, Adame empezó su carrera en Televisa y protagonizó melodramas como Retrato de Familia y Yo no creo en los hombres, sin embargo, tras su divorcio de Mary Paz Banquells, el expresentador del matutino Hoy empezó a involucrarse en varios escándalos como el distanciarse de sus hijos, el asegurar que no tenía dinero y estaba en bancarrota cuando fue demandado por su ex Diana Golden y los pleitos que ha tenido con famosos como Carlos Trejo, Rey Grupero y Laura Zapata.

El actor fue vetado unos años de la televisora de San Ángel, castigo por el cual culpó a Legarreta, afirmando que ella ordenaba los despidos en la televisora por presuntamente tener una relación con un alto ejecutivo, lo cual nunca se comprobó. Por este motivo, Adame firmó contrato con TV Azteca y participó en el reality show Soy famoso, ¡sácame de aquí!, el cual ganó. Hace apenas unos días, tras varias polémicas, ahora denunció que fue golpeado luego de que se registrara un homicidio afuera de su casa.

Aunque él sostiene que pretendía ayudar a los lesionados en la agresión armada, comentó que en ese momento dos personas acudieron a agredirlo a él, aunque ellos sostienen otra versión. El controversial actor, quien ya tuvo su primera audiencia en el Reclusorio Sur de la CDMX, ahora aparece frente a las cámaras de Venga la Alegría Fin de Semana pues acudió al hospital para una valoración con el oftalmólogo, ya que presentó lesiones en el ojo.

"Hay cuatro fracturas, no son gravísimas pero sí hay 4. Me tendrán que operar en unas 3 o 4 semanas, con placas de platino o titanio no me acuerdo qué dijo el doctor. Hay que esperar a que se desinflame el ojo, porque como no se ha desinflamado con todo y que estoy tomando un antiinflamante muy potente para que el especialista pueda llegar a la retina y ver si está desprendido o no. No puedo masticar nada fuerte. Pudo haber un daño cerebral muy severo, me pegaron con una piedra", comentó.

"Me pudo haber matado incluso del golpazo. Perdí un 95 por ciento (de visión). Ahorita si tú m dices, veo una chamarra roja, una azul, una figura nada más", contó. El ataque ocurrió en la alcaldía Tlalpan el pasado miércoles y según lo que dice Adame, él quería ayudar a las personas: "Todo sucedió porque me acerqué al cuate y le digo: '¿qué te pasó, te puedo ayudar en algo?' y por eso pasó todo. Dicen que yo estaba grabando, no tiene nada de malo grabar pero además ¿por qué no querían que los grabara? porque andan bajo investigación todo el tiempo".

De acuerdo con el reporte policial, los dos hombres fueron llevados al Ministerio Público y continúan detenidos. Por la gravedad de las lesiones, Adame salió en libertad. "Se pueden calificar de lesiones dolosas porque hubo un objeto contundente con el que me pegó por la espalda. Eso ya es dolo y pude ser tentativa de homicidio", comentó y aseguró que sus hijos no lo han llamado para ver cómo está, aunque aseguró que "tampoco le interesa mucho".

