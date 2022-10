Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor Humberto Zurita enfrentó a los cuestionamientos sobre su relación con la nieta de Silvia Pinal, Stephanie Salas, esto luego de que fueran captados al salir del aeropuerto de la Ciudad de México, situación que inmediato prendió las alertas de los medios, por lo que en esta ocasión el histrión decidió romper el silencio.

En su relato el histrión solo afirmó que está pasando un buen momento con la ex de Luis Miguel, por lo que es posible que los sigan viendo juntos, sin embargo, aún no ha confirmado de viva voz si tienen un romance, por lo que haría falta esperar a las palabras de las personas allegadas a ellos, quienes por ahora no han sido cuestionados al respecto.

Humberto Zurita rompe el silencio al hablar de su relación con Stephanie Salas

Solo te voy a decir que Stephy y yo estamos pasando un buen rato, estamos pasando un muy buen momento", comentó el actor.

Por su parte, la también cantante no ha emitido comentarios al respecto, sin embargo, es posible que no lo haga, pues ella siempre se ha caracterizado por ser una persona muy reservada con su vida privada, tal y como ocurrió con su hija Michelle Salas, quien hasta hace unos 14 años se pudo confirmar que si era hija de Luis Miguel luego de que fuera un secreto a voces.

Humberto Zurita rompe el silencio al hablar de su relación con Stephanie Salas

Por otro lado Humberto Zurita, desde la muerte de la aclamada actriz argentina, Christian Bach, a él se ha vinculado con otras celebridades, tales como Kika Edgar, aunque por otra parte siempre se le vio desanimado para poder encontrar una nueva oportunidad en el amor, esto a pocos días de que se diera el deceso de su esposa, con quien tenía más de 30 años.

Por el momento, no han salido más imágenes de ellos, por lo que falta esperar a ver que más captan los medios, pues en estos momento ya están muy expuesto ante el ojo público, debido a todas las noticias que han salido.

Fuente: Tribuna