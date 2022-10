Kate del Castillo: La exactriz de Televisa sorprende al darse tremendo beso con otra mujer

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- La serie Armas de mujer, protagonizada por Kate del Castillo y producida por su propia empresa, Chola Wood, es una comedia en la línea de humor negro, donde participan las actrices puertorriqueñas Roselyn Sánchez y Jeimy Osorio junto a la mexicana Sylvia Sáenz. Ellas demuestran cómo el carácter y capacidad de las mujeres latinas es suficiente para sobrevivir a las adversidades de una situación en la que todas están siendo buscadas por la mafia.

Sin embargo, el nombre del proyecto exclusivo de HBO Max ha resonado en las últimas horas gracias a una escena inesperada en los primeros capítulos, pues el personaje llamado Viry, interpretado por Sylvia Sáenz, decide darle un beso a Ángela, encarnado por Kate del Castillo, para descubrir si realmente siente una atracción por las mujeres. En la sorpresiva escena, Viry llega sin más a robarle un beso directo en la boca a Ángela y esta reacciona diciendo, "¿qué te pasa?".

"Es un beso chiquito para ver cómo me siento en mi interior, cómo me siento con esto", responde Viry, y al no recibir respuesta Ángela vuelve a preguntar, "¿y?". Finalmente, Viry comenta sincera, "No sé, estoy procesando, un poquito lento pero estoy procesando, yo creo que hay que darle un momentito, no no llega, no está llegando, hagámoslo otra vez más (uno) chiquito". Ángela se niega a besar de nuevo a Viry, por lo que le propone cerrar el momento con un abrazo.

El momento del beso entre Kate del Castillo y Sylvia Sáenz

Hace solo unos días, Sylvia Sáenz reveló en una entrevista que se sintió "muy intimidada" cuando se enteró que formaría parte del elenco de Armas de mujer y que compartiría créditos con Kate del Castillo, pues respeta mucho la trayectoria de la también productora del proyecto: "¡Es Kate! cómo no me iba a sentir intimidada, tiene una gran carrera y también se dicen muchas cosas de ella, si estaba nerviosa por trabajar con ella".

La actriz de 35 años declaró que la química entre ellas fue inmediata y que se sintió sorprendida por la personalidad de Kate: "Es una mujer muy comprometida con su trabajo, profesional, respetuosa, siempre está muy concentrada en lo que hace, pero también es extremadamente generosa con sus compañeros, siempre está abierta a escuchar las opiniones o propuestas de los demás".

Fuente: Tribuna