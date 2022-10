Luto en la TV: Famosa conductora de 27 años se quita la vida; filtran último mensaje antes de morir

Comparta este artículo

Wisconsin, Estados Unidos.- Tras confirmarse su muerte el pasado 27 de agosto, revelan que una famosa conductora de televisión se quitó la vida a los 27 años. Se trata de Neena Pacholke, quien ahora revelan que se arrebató la vida luego de que su prometido presuntamente le fuera infiel y se viera obligada a cancelar la boda. La joven era la titular del programa informativo Matinal News 9 de WAOW, sucursal de la ABC, en la localidad de Wisconsin de donde era originaria.

Aunque ya se había difundido que su muerte había sido provocada con un arma de fuego, hasta ahora revelan el motivo pues también filtraron el estremecedor mensaje que le envió a su ex y que resultó ser el último. Tras investigaciones, autoridades revelaron que la joven presentadora se quitó la vida tras romper el compromiso con su novio, identificado como Kyle Haase, pues a través de un mensaje de texto que le envió, señalaba que pese a que todavía creía que podían arreglar su relación, el dolor era demasiado.

Neena Pacholke

"Te amo Kyle. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. A pesar de lo mucho que me arruinaste, siempre tuve esperanza. Siento mucho hacerte esto, pero ya no puedo soportar nada de este dolor", fueron las últimas palabras de Neena en el mensaje de texto. De acuerdo con varios portales, Kyle Haase estaba camino a Minnesota para visitar a su madre, pero interrumpió su viaje en cuanto vio el mensaje para llamar a servicios de emergencia (911) pidiendo a la Policía acudir a casa de su expareja.

Al arribar al domicilio, encontraron a Pacholke sin vida. De acuerdo a nuevos reportes, también señalan que amigos de la conductora ya temían que tomara una decisión de este tipo debido a que después de la ruptura no estaba en un buen estado mental. Según informes, un amigo de la joven acudió a su casa y se llevó armas de fuego y objetos con los que se pudiera lastimar en un arranque, pues temían que se hiciera daño.

Sin embargo, esto fue en vano pues la conductora compró el arma con la que se quitó la vida apenas hora y media antes de que la encontraran sin vida. Durante la investigación también se revisó su historial de búsquedas en dispositivos y se encontró que la joven de 27 años había estado buscando cómo quitarse la vida de distintas formas. Un día antes de su muerte, también le escribió a su hermana diciendo que estaba devastada por su ruptura, afirmando que él aseguraba que la odiaba.

"Me dijo que me odia y que se sentirá como un millón de dólares una vez que esté fuera de su vida", le habría comentado a su hermana. Neena y Kyle tuvieron una relación de dos años, la cual llegó a su fin este 2022 pues según reportes, él habría estado hablando mal de la conductora y su familia, además de que ella le habría encontrado ropa interior femenina en su casa. Ambos se iban a casar este mes de octubre de 2022 en México y la ruptura vino unas semanas antes.

Fuente: Tribuna