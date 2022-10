¿Pleito con Telemundo? Pepe Aguilar hace inesperada declaración: "Eso no me quita lo profesional"

Miami, Florida.- El pasado jueves, 29 de septiembre, se celebró una de las ceremonias más importantes de la música, los premios Latin Billboard, mismos que son transmitidos y patrocinados por la cadena Telemundo. Como algunos sabrán, uno de los shows principales sería dado por Pepe Aguilar y su hija, Ángela; sin embargo ninguno de los dos se presentó y no fue sino hasta el pasado viernes, 30 de septiembre, cuando el intérprete de 'Miedo' reveló lo que, en realidad había ocurrido.

Como muchos recordarán, el hijo de Flor Silvestre intentó dar una explicación sobre las causas que le impidieron llegar, el mismo día del evento, pero éste se vio imposibilitado debido a que se encontraba viajando en un avión con destino a Chicago, no fue sino hasta un día después, cuando ya se encontraba en la metrópoli cuando pudo aclarar el motivo de su ausencia, misma que dejó con la intriga a sus millones de fans, debido a que esto no iba acorde a la gran responsabilidad con la que había estado trabajando en sus 35 años de trayectoria.

Video de Pepe Aguilar

Créditos: Instagram@pepeaguilar_oficial

Según el video que el mismo cantante de 'Destilando amor' publicó, a través de su cuenta oficial de Instagram, él no tiene ningún conflicto con la cadena Telemundo, ni con los organizadores del evento, por el contrario, se mostró bastante apenado por haber faltado al show: "Yo sigo con la espinita clavada porque ellos me dieron toda la confianza y les quedamos mal. Les quedamos mal, la verdad. Con la cadena Telemundo, mucha pena (...) Me siento mal de haber quedado mal".

El famoso explicó que tomó la decisión de no viajar a Miami, debido a que el huracán Ian se encontraba azotando a Florida, motivo por el que eligió su bienestar y la de Ángela Aguilar (quien también se iba a presentar en el show). Por otro lado, expresó que tenía un compromiso previo en Chicago, donde ya había vendido 10 mil boletos para un concierto y señaló que esa era su prioridad:

Tengo 10 mil personas con el lugar vendido en Chicago (...) Teníamos que llegar el martes, era cuando estaba más fuerte el huracán. Yo no me iba a subir al avión por una entrega de premios (...) Eso no me quita lo profesional, ni me hace menos profesional No fuimos a los Billboard porque había que llegar 2 días antes para ensayar y yo no iba a poner en peligro la vida de mi hija y la mía. No iba a poner en peligro el llegar a Chicago"., señaló el cantante