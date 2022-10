Sale del clóset: Tras 25 años desaparecida de Televisa, conductora exhibe infidelidad con actriz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un controversial conductora y exprotagonista de telenovelas, quien hace 25 años actuó por última vez en un melodrama de Televisa, abre su corazón y revela todo sobre su romance con dos famosas artistas mexicanas. Se trata de Yolanda Andrade, quien en entrevista con Isabel Lascurain al fin dio más detalles de la relación que tuvo con Verónica Castro, quien hasta la fechan niega que hayan tenido algo que ver, y cómo terminó todo con Montserrat Oliver por haberle sido infiel con ella.

Como se recordará, ya hace unos años la conductora de Montse & Joe destapó la bomba: afirmando que había tenido una relación en secreto con protagonista de Rosa Salvaje y Los ricos también lloran, señalando que incluso se casaron en una ceremonia simbólica en Ámsterdam. Esto fue negado por 'La Vero' e incluso sostuvo que se retiraría del medio artístico debido a la polémica. Pese a las negativas de la madre de Cristian Castro, Yolanda siempre sostuvo que el romance fue real y que estuvieron años juntas.

Yolanda Andrade y Verónica Castro

Ahora, la sinaloense se confiesa una vez más sobre lo que pasó y tras hablar de su pasado y su llegada a las telenovelas, dio detalles de lo más loco que hizo por amor en su vida, y la anécdota tiene que ver con Verónica: viajó a Paris, Francia sin saber dónde se estaba quedando solo para decirle "Te amo": "Fui a buscar a Verónica a París y me bajé del avión y empecé a buscar y la encontré. No me dijo en qué hotel estaba ni dónde estaba. Nos peleamos y ella estaba en París".

Y agregó: "Yo llegué con mi maletita y la encontré y gracias a Dios la recepcionista era argentina y le dije -como ya nos habíamos quedado en ese hotel- le dije 'vengo a buscar a Verónica Castro' y me dice 'ah, sí, en tal'. Y me dijo (Vero Castro) '¿qué haces aquí'", narró. La conductora aseguró que fue un bonito recuerdo, pues es lo más emocionante que hizo por amor: "No puede ser que yo haya viajado hasta allá, 14 horas sin saber dónde está, con la corazonada, no sé. Fue muy loco, y mira que no fue nada malo".

Estoy contando lo más emocionante y bonito que he hecho por alguien, ir a buscarla para decirle 'aquí estoy, te amo'", reveló.

Por otro lado, confesó que su relación con Montserrat Oliver, con quien estuvo 10 años y actualmente tiene una buena amistad, terminó porque ella le fue infiel y con nada más y nada menos que Verónica Castro. "Tronamos y fue mi culpa porque la engañé con otra persona. Fui bien cabr... porque el otro día me encontré una carta que nunca leí hasta hace poco", señaló, explicando que nunca leyó la carta que le hizo Montserrat hasta hace poco.

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver

La carta decía: 'No me importa que tú tengas esas emociones ese esa persona, con Verónica, pero te quiero decir que te perdono y no te quiero perder por esa inquietud que estás viviendo'. Me lo escribió Montserrat y yo no leí la carta hasta hace poco", reveló. La conductora explicó que rompió en llanto tras leer las palabras de su ex: "La Montse siempre me decía: '¿Leíste lo que te dije?' y no la había leído y lloré porque dije: '¿Cómo me está perdonando ella algo tan fuerte que pasó?'".

Decía que siempre te voy a amar y unas cosas muy bonitas, yo creo que por otra parte fue sano", finalizó.

Fuente: Tribuna