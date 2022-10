Tras 2 años de noviazgo, Karena Flores le manda tremendo mensaje a Michel Ronda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda de que, la actriz de Corazón Guerrero, Karena Flores y el histrión de Cómo dice el dicho, Michel Ronda, se están perfilando como una de las parejas consentidas del público y es que, después de que ambos confirmaron su noviazgo, en mayo del 2020, no han dejado de conquistar a la gente con sus amorosas fotografías y los tiernos mensajes que suelen enviarse, tal y como ocurrió el pasado jueves, 28 de septiembre.

Si bien en este 2022, Karena dio un gran paso en su carrera como artista, después de que interpretó a 'Emma' en el melodrama producido por Salvador Mejía, lo cierto es que la también influencer supo mantener el equilibrio en su vida personal, debido a que continuó disfrutando de su relación con el histrión de Control Z y Soy Luna, incluso se podría decir que ambos se volvieron mucho más unidos con el tiempo, hecho del que hizo gala la famosa, luego de que le dedicó un conmovedor mensaje a su novio por su cumpleaños número 26.

Un año más llenando de amor y magia a este planeta… le haces tanto bien sin si quiera darte cuenta. Y tengo la fortuna de que me hayas elegido para caminar de tu mano y poder ver cómo eso sucede.

Gracias por compartir tu espacio conmigo, crear una vida a mi lado, y crecer junto conmigo. Aprendo tanto de ti.

Publicación de Karena Flores

Créditos: karena_flores

Parece ser que la tierna felicitación no pasó por desapercibida para el joven actor, quien no dudó en responderle a su novia con un breve texto en el que le hizo saber cuán grande era su amor para con ella: "Tu deporte favorito es emocionarme mi amor, qué juguetona. Te amo con todo mi corazón. Eres puff... tu sabes... la teoría de que los sueños no se cumplen se desmoronó desde que te conocí. Gracias mi amor, gracias por todo. Te amo", señaló el actor.

Cabe mencionar que la pareja se tuvo que conformar con las felicitaciones y mensajes a través de redes sociales, ya que, por el momento se encuentran separados por cuestiones de trabajo, motivo por el que no han podido verse durante las últimas semanas, lo que significa que ambos están esperando con ansias el momento de su reencuentro y, por ende, de la celebración de cumpleaños del famoso.

