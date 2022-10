Adiós Chapoy: Tras volverse mujer y salir del clóset, conductor vuelve a Televisa y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor, conductor y comediante, quien acaparó titulares hace unos meses al confirmarse que había decidido renunciar a su contrato de exclusividad en Televisa luego de más de 20 años en sus filas, vuelve a la televisora y se integra al programa Hoy. Se trata de Adrián Uribe, quien estuvo en el programa Ventaneando de Pati Chapoy dando entrevistas exclusivas, afirmando que había tomado la decisión de no renovar su contrato en la empresa para buscar más oportunidades de trabajo.

En sus más de dos décadas trabajando en San Ángel, Uribe participó en programas como Humor es... Los Comediantes, La Hora Pico, La Parodia y 100 Mexicanos Dijieron. En estas emisiones de comedia, el talentoso actor se volvió mujer y hasta salió del clóset caracterizado como sus personajes, como 'Carmelo', 'El Vítor' y 'Poncho Aurelio'. Aunque se empezó a rumorar que había sido despedido, él fue quien aclaró lo que sucedió a los medios.

Adrián Uribe como 'Carmelo'

"Llevaba 20 años siendo exclusivo de Televisa, a la cual le tengo profundo agradecimiento; me hablaron para renegociar, y me dijeron 'vamos a firmar' y yo fui el que tomé la decisión, yo dije no", manifestó hace unos meses. Como se recordará, Adrián estuvo en riesgo de perder la vida hace unos años cuando sufrió una peritonitis que lo mantuvo en el hospital luchando por su vida. No obstante, logró recuperarse y actualmente goza de un gran momento tanto laboral como personal.

Tras casarse por segunda vez con Thuany Martins y tener una hija con ella, el presentador estrena este lunes 10 de octubre, por Las Estrellas después del noticiero de Denise Maerker, su talk show De noche pero sin sueño. Aunque ya no tiene exclusividad y hasta estuvo en el Ajusco (donde se decía que firmaría contrato para conducir un reality show pero no sucedió), Uribe preparó este proyecto bajo la producción de Televisa y Univisión, pues siempre será de los consentidos.

Tras admitir que se ha hecho varias cirugías para frenar el paso del tiempo en su rostro y luego de ser señalado por usuarios de abusar del bisturí, Uribe hace caso omiso a las críticas y no solo estrena su programa este lunes, sino que también estará en el foro del programa Hoy para ser el padrino de lujo del arranque de temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, 'Campeón de Campeones' y también para hablar del estreno de su talk show, dando un duro golpe a Venga la Alegría.

Twitter @programa_hoy

Fuente: Tribuna