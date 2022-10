Ciego y divorciado: Tras veto de 'Hoy' y sin trabajo en TV Azteca, hospitalizan a galán de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico conductor y exgalán de telenovelas de Televisa, quien hace unos días sufrió tremenda golpiza afuera de su casa que lo pondría en riesgo de quedar ciego de un ojo, es hospitalizado e intervenido de emergencia. Se trata de Alfredo Adame, quien empezó su carrera en Televisa y se convirtió en uno de los galanes más cotizados, sin embargo, sus polémicas han dado duro golpes a su reputación y en los últimos años no sale de los escándalos.

Como se recordará, en 2019 se confirmó su divorcio de Mary Paz Banquells y desde entonces no solo desconoció a sus hijos públicamente y se distanció de ellos, sino que también se ha enfrascado en fuertes pleitos con otros famosos como Andrea Legarreta, Carlos Trejo, Gustavo Adolfo Infante, Rey Grupero, entre otros. Luego de acabar vetado del programa Hoy y estarlo unos años de San Ángel, firmó con TV Azteca, aunque actualmente no está en ningún proyecto en la televisora.

Alfredo Adame en 'Yo no creo en los hombres'

Y ahora, luego de su más reciente controversia pues se involucró en un pleito afuera de su casa en el cual acabó golpeado, ahora es intervenido de emergencia. Adame fue agredido por dos hombres, quienes le dejaron el ojo gravemente herido, con riesgo e perder la vista y con fracturas en el rostro. Por ese motivo, Adame tuvo que ser operado de emergencia la mañana de este lunes para colocarle cuatro placas de titanio en el pómulo derecho, donde sufrió múltiples fracturas.

Instagram @adamereacciona

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde el actor informó que se internaría de emergencia desde las primeras horas de este lunes y explicó lo que le indicaron los doctores: "Estoy aquí en el Hospital Gea González. Me llamaron el viernes en la noche y me dijeron que ya de emergencia la operación tenía que ser este lunes, yo esperaba que fuera en tres semanas, pero dicen que no se puede arriesgar a que sobre todo esta fisura, el daño que está aquí (debajo del ojo) se puede llegar a hacer mayor".

Adame comentó que se quedaría hospitalizado hasta el día siguiente y que la cirugía duraría aproximadamente tres horas. Posteriormente, confirmó que sí sufrió desprendimiento de retina en el ojo que resultó afectado, por lo que la visión de su ojo derecho estaba comprometida. Por el momento se desconoce si también se someterá a cirugía para arreglar el problema o cuál será el tratamiento que llevará.

