Divorciado y vetado: Tras 27 años en Televisa y hundirse en alcohol, galán llega a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas y cantante se une al programa Ventaneando de Pati Chapoy luego de que fuera señalado de haber agredido a una reportera de ese programa hace apenas unas semanas. Se trata de Pablo Montero, quien ha estado en el ojo del huracán luego de haber sido expuesto por el productor de Televisa Juan Osorio, quien reveló que faltó a las grabaciones del episodio final de la bioserie de Vicente Fernández, El Último Rey: El hijo del pueblo por problemas con el alcohol.

Aunque lograron hablar varias veces, Osorio dejó claro que tenía vetado a Montero hasta que no viera un cambio en él, aunque fue el mismo actor quien señaló hace unas semanas que acababa de firmar un contrato de exclusividad con Televisa. El histrión, quien ha participado en melodramas como Abrázame muy fuerte, Duelo de pasiones y Fuego en la sangre, ahora abrió su corazón con la titular de Ventaneando en TV Azteca, desafiando el veto de la empresa de San Ángel.

Juan Osorio vetó a Pablo Montero

Aunque ha afirmado que presuntamente no necesita ir a rehabilitación y que ha salido adelante por su fuerza de voluntad, el polémico actor ahora habla como nunca de sus amores en la emisión de TV Azteca. Desde su rancho en Torreón, Coahuila, Pablo se sinceró sobre sus romances con varias famosas como Aracely Arámbula, Ludwika Paleta y Alicia Machado, además de revelarle a Pati que también tuvo un breve pero muy intenso romance con Susana González.

Al ser cuestionado sobre su vida sentimental, dijo: "Benditas mujeres..." y ante la pregunta directa de Chapoy sobre si alguna vez pensó en casarse con Aracely Arámbula, Pablo contestó: "En algún momento sí... no sé (qué pasó), por eso salió la canción de Hay otra en tú lugar", y sobre quién era la otra, explicó: "No pues, es que cada quién agarró su rumbo. Fíjate que yo me fui a Miami a grabar el disco Hay otra en tú lugar, y ya ahí andábamos mal, bueno no mal, porque siempre nos llevamos muy bien, y hay un respeto lindo y decidimos dejarlo así, bien. Pues vinieron otros romances".

Al respecto de Ludwika Paleta, con quien inició su relación cuando ella estaba separándose de Plutarco Haza, el cantante y actor comentó: "Antes de andar con Ludwika, tuve una relación muy bonita, muy seria y yo a ella la quiero mucho, y nunca lo digo, muy linda, muy seria, muy linda la relación, yo a ella la quería mucho, Susana González, muy bonita relación, pero duró muy poquito". Y aclaró: "Primero anduve con Aracely, después con Susana y luego pasó lo de Ludwika, pero estaba muy complicado ahí, la verdad yo salí bien raspado ahí, lloraba y toda la cosa".

Pablo Montero y Ludwika Paleta

Posteriormente, Montero relató lo difícil que fue terminar su relación sentimental con la ahora esposa de Emiliano Salinas: "Mi mamá me vio llorando, una vez estaba yo en Torreón y la levanté a las 6 de la mañana, le dije 'jefa me voy', con la pata enyesada allá voy hasta Oaxaca a verla a una obra de teatro, nada más a despedirnos, llegamos para hablar, para decir que ya no, a parte ella tenía problemas en ese tiempo, estaba separada, y te lo digo, y no tengo pelos en la lengua, porque yo la quiero mucho, y ella también".

Pero si estaba complicado, porque estaba nada más separada, entonces necesitaba ella divorciarse, y bueno, fue una relación linda, pasamos momentos muy bonitos", reveló.

Por último, tras ser cuestionado sobre una presunta infidelidad a la venezolana Alicia Machado, el actor que tras divorciarse de Carolina Van Wielink en 2018 ahora tiene un romance con una mujer llamada María, dijo: "Ya no me acuerdo con quién… con Alicia más que nada fuimos amigos, salimos un tiempo, pero más que novios fuimos, amigos, pero novios, novios... amigos... con derechos, eso no me gusta decirlo, pero yo la quiero mucho", finalizó.

Fuente: Tribuna