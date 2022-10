"Fracaso seguro": Se comen vivas a Laura G y Anette Cuburu tras regresar a '¡Quiero Cantar!'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 10 de octubre dio inicio la segunda temporada del reality ¡Quiero Bailar! con la cual la producción del matutino Venga la Alegría le quiere hacer la competencia al programa Hoy que también estrenó concurso y se trata de Campeón de Campeones, el cual se desprende de Las Estrellas Bailan en Hoy. Las primeras críticas para el proyecto de TV Azteca han sido duras, sobre todo por el regreso de muchos participantes.

Hace varias horas se pudo conocer que la conducción de ¡Quiero Bailar! correrá a cargo de Sergio Sepúlveda de nueva cuenta y en ausencia de Cynthia Rodríguez y Penélope Menchaca, quienes ya no forman parte de VLA, la producción decidió que Anette Cuburu y Laura G fueran las dos nuevas presentadoras, luego de que en la pasada temporada del concurso de canto se llevaran duras críticas y fueran hasta acusadas de beneficiarse por su amistad con el jurado. En esta ocasión los jueces serán Horacio Villalobos, Pato Borghetti, Jorge Romano y Rocío Banquells.

Incluso los televidentes de la empresa del Ajusco han señalado que este par de famosas no fueron convocadas a participar en ¡Quiero Cantar! para 'cuidarlas' y evitar que se las coman vivas como el año pasado: "Gracias al universo que las señoras no van a cantar". Por otro lado, otra de las situaciones que no gustó al público del Canal Azteca Uno fue que gran parte de los participantes ya concursaron en la primera edición del reality.

Kristal Silva, William Valdés, Flor Rubio, Bella de la Vega, Lyn May, Natalia Alcocer, Brisia, Miguel Ángel, entre otros, al parecer volverán al reality por la revancha luego de no haber obtenido el primer lugar en la pasada edición. Mientras que la sorpresa de la producción fue que Gabriel Cuevas, Lupita Galán, Natália Subtil, Tefi Valenzuela, Sol Cortés, Agus Fernández y 'Los guapos', dupla integrada por Ian García y Jean Pierre Harp, se unieran a la competencia.

Laura G cantó en el opening

Muchos televidentes quedaron en shock al ver que Laura participó en el opening pues llegaron a pensar que repetiría como concursante, sin embargo, momentos después apareció en la conducción de ¡Quiero Cantar! pero de igual manera las críticas no le faltaron. Los internautas usaron Twitter e Instagram para hacerle llegar comentarios negativos tanto a la producción de VLA como a su elenco y a 'La G' se la comieron viva por usar un vestido que ya había lucido Cynthia Rodríguez.

¿Los mismos? ¿O sea están prácticamente repitiendo concurso? Los veo dentro de 3 meses".

Laura al fin entendió que no debe cantar".

Puros refritos, fracaso seguro".

Otra vez los mismos, qué aburrido".

Laura reciclando los vestidos de mi Cyn".

Dan pena, lo que hay q hacer para comer".

