Justo en la nostalgia: Actores de 'Volver al Futuro' se reúnen en NY; Parkinson no pasa desapercibido

Nueva York, Estados Unidos.- Una de las películas que marcó a toda una generación y pese a los años sigue siendo de las favoritas de los cinéfilos es Volver al Futuro, la cual es protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd quienes permitieron que durante la década de los 80 se imaginara un escenario futurista donde la tecnología permitía tener autos voladores, tenis que se ajustaban solos y muchas otras cosas más que pronto podrían estar en el mercado, de ahí que verlos juntos se ha convertido en uno de los momentos más épicos de las convenciones de cómics.

El pasado fin de semana durante la Comic Con de Nueva York ambos histriones se reencontraron con sus fanáticos y permitieron ver que el 'Doctor Emmett Brown' y 'Marty McFly', personajes que ambos interpretaron, son por mucho de los consentidos de la ciencia ficción; no obstante, aunque ambos actores se reencontraron 37 años después, la enfermedad de uno de ellos se volvió tendencia y ha causado intriga, pues es más joven que su compañero y la movilidad es lo que más le ha afectado.

Se trata de Michael J. Fox quien a los 29 años de edad fue diagnosticado con Parkinson, afección que no dudó en sacar a flote durante esta sesión de preguntas y respuestas de parte del público que los llenó de ovaciones. Por ello, el actor de 61 años de edad explicó cuál ha sido la relevancia de la fundación que lleva su nombre y la cual se ha enfocado en atender a personas que atraviesan por lo mismo que él.

"El Parkinson ha traído personas que siguen llegando aún, pero es un regalo, y no lo cambiaría por nada... Personas como Chris han sido mucho para mí, y muchos de ustedes lo han sido. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: una voz para hacer eso y ayudar a la gente", dijo el actor conmoviendo a los presentes.