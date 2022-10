Kenye West insulta a Lizzo y ella no se queda callada; lo exhibiría en pleno concierto

Comparta este artículo

Toronto, Canadá.- Parece ser que, últimamente, Kenye West está peleando con toda persona o red social que se le atraviesa por el camino. Tan sólo el pasado fin de semana, su amigo de varios años, Justin Bieber, dio por terminada su amistad, luego de que el exmarido de Kim Kardashian agrediera a Hailey Bieber en redes sociales, acusándola de que se había operado la nariz, luego de que la exesposa del intérprete de Baby apoyara a la editora de Vogue, quien expresó su molestia por las playeras White Lives Matters.

Casi 24 horas después, Instagram sancionó al famoso por escribir comentarios antisemitas en la aplicación de la cámara multicolor, motivo por el que terminó por mudarse a Twitter, donde de nueva cuenta fue amonestado por redactar cosas de dicha índole. Luego de ello el cantante de Praise God, Gold Digger y Runaway volvió a dar de qué hablar después de que saliera a la luz una entrevista que dio para Tucker Carlson Tonight, de Fox News, donde esta ocasión insultó a Lizzo.

Fotografía de Kenye West

En algún momento de la conversación, el polémico rapero, quien suele jactarse de que no se deja influenciar por nadie, declaró que, en redes sociales, suelen odiar a la intérprete de About Damn Time cada vez que ella pierde alrededor de 5 kilos. Según el cantante esto ocurre porque los bots buscan alterar la percepción de la gente, para que acepten el sobre peso como algo correcto, aunque esto no resulta ser saludable.

Cuando Lizzo pierde 10 libras y lo anuncia, los bots, la atacan por perder peso, porque los medios quieren transmitir la percepción de que tener sobrepeso es el nuevo objetivo cuando en realidad o es saludable

Cuando se le preguntó por qué creía que los medios estaban buscando alterar la percepción de las masas, él respondió que se trataba de una especie de plan para terminar con la población afrodescendiente: "Quieren matarnos de cualquier manera que puedan". Como era de esperarse, estos comentarios llegaron hasta los oídos de Lizzo, quien durante un concierto en Toronto, Canadá, habría exhibido al exmiembro del clan Kardashian.

Fotografía de Lizzo

De acuerdo con información de People, la cantante se desahogó con sus fanáticos del norte, a quienes les preguntó sí podía quedarse a vivir en Canadá, debido a que sentía que, en Estados Unidos todos hablaban de ella sin ninguna razón, probablemente esto sea una referencia a lo ocurrido con Kenye en días recientes. Incluso les dijo a sus fans que estaba buscando a un esposo canadiense para obtener la doble nacionalidad: "Me estoy ocupando de mi gordo, negro y hermoso negocio", aseguró la famosa.

Créditos: Tribuna