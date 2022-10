Luto en la televisión: Tras no superar enfermedad, muere a los 91 años querido actor de cine

Comparta este artículo

Madrid, España.- El mundo del espectáculo está de luto, pues el pasado domingo se confirmó la sensible muerte de un reconocido actor de televisión, cine y teatro, quien se encontraba enfermo desde hace unos meses y, lamentablemente no pudo superar sus malestares. Si bien no se dieron muchos detalles sobre sus padecimientos, varias celebridades e instituciones artísticas se despidieron de él con emotivos mensajes a través de sus redes sociales.

Se trata del lamentable fallecimiento del actor Francisco Merino, conocido en el medio como Paco Merino. El artista español murió el pasado domingo 09 de octubre del 2022, a los 91 años de edad, según informó el sindicato Unión de Actores y Actrices de España a través de sus redes sociales. Si bien no se dieron detalles sobre las causas de su deceso, el medio El País señaló que trascendió debido a que no superó una enfermedad, la cual no fue nombrada.

En la imagen, el actor Paco Merino (Q.E.P.D.) Foto: Internet

¿Quién fue Paco Merino?

El actor Francisco 'Paco' Merino nació en Madrid el 11 de septiembre de 1931. Luego de estudiar en la Escuela de Arte Dramático de la capital de España, arrancó su carrera dando vida a varios personajes en obras de teatro, muchas de ellas filmadas para el programa Estudio 1 de Televisión Española; las más reconocidas fueron El calendario que perdió siete días o El jardín de los cerezos. No obstante, la fama la alcanzó en las series de televisión de su país natal.

Si bien Paco Merino no alcanzó la fama internacional, en España fue uno de los actores más queridos, debido a que su rostro se veían en diversas series, aunque sea como un actor secundario. La última vez en la que el público se deleitó con él fue en 2015, cuando interpretó de manera intermitente al médico 'Don Vicente' en la serie TVE Cuéntame, donde trabajó durante 14 años. Su penúltimo trabajo en la tv fue en la miniserie El Rey (2014), donde hizo el papel de 'Franco'.

Descanse en paz.

