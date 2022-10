Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 10 de octubre para tu signo zodiacal; predicciones de la semana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Inicia una nueva semana! Para que tengas éxito en todas las área de tu vida, infórmate sobre qué le deparan los astros a tu signo zodiacal este lunes 10 de octubre del 2022, según el horóscopo de hoy compartido por Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los espectáculos. ¡No te pierdas las predicciones de la semana en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más!

Aries

Es posible que esta semana tengas problemas financieros y que el dinero no te alcance; acude a una persona de confianza para apoyarte. En el trabajo, serán días muy pesados por un proyecto nuevo, pero serás recompensado.

Tauro

Una persona que está interesada en ti te dará señales muy claras de que quiere formalizar algo; no te arriesgues con miedo, sabes que mereces un gran amor. Checa tu corazón, hay riesgo de infarto u otros malestares.

Géminis

Las finanzas son importantes en tu vida, no las hagas menos y trátalas con la responsabilidad que ameritan. Necesitas pasar más tiempo en familia; organiza tu tiempo en esta semana.

Cáncer

Tienes que aprender a comprender que la persona que amas puede tener una vida lejos de ti, y que eso no es malo. No te olvides de nutrir tus pasiones; eres una persona autónoma, no un complemento.

Leo

Hay una gran probabilidad de que este lunes 10 de octubre recibas esa noticia que tanto has esperado en materia económica. Necesitas también tener más espacio disponible para tus amigos, son parte importante de tu vida.

Virgo

En el amor, puede que sea una semana complicada para todos los nacidos bajo este signo, sin embargo, al final encontrarán claridad en sus sentimientos. Cuidado con el estrés, pues dañará columnas y espaldas.

Libra

Andas pasional y enamorado de una persona que te corresponde. Este es el momento de disfrutar sin miedo, agradecer y dejar que todo fluya. El Universo respalda tus inversiones.

Escorpio

Tus ahorros van por buen camino, así que los astros recomiendan que no los gastes en cosas banales o superficiales. En la oficina, es necesario que tengas más cuidado con los detalles pequeños.

Sagitario

No pelees con tu pareja en este lunes, pues andarás más agresivo de lo normal por un tema de presión en el trabajo. Organiza un tiempo para ti mismo; ayudará mucho que hagas ejercicio y dejes la cafeína.

Capricornio

Tu estado físico es muy bueno, sin embargo, en cuestiones de la mente puede que andes cansado y fastidiado, así que la recomendación es que hables con alguien o tomes terapia. No eres débil por ser vulnerable.

Acuario

Habrán evaluaciones importantes en tu trabajo, así que pon todo de tu parte y trata de no ser tan exigente contigo. En asuntos de salud, hay malestares en el estómago, no los ignores.

Piscis

Inicia una semana de muchos movimientos amorosos, pero también de muchas salidas amistosas; no confunda. Si tiene una deuda, los astros se unen para que al fin la pague; atento a las señales.

Fuente: Tribuna