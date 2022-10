¿Pleito en la familia? Alessandra Rosaldo manda mensaje a José Eduardo Derbez tras confesar rechazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la familia Derbez está en boca de todos y es que hace varios días el joven actor José Eduardo Derbez confesó que se sintió rechazado porque le ocultaron información al momento de que su padre Eugenio Derbez tuvo el accidente donde se fracturó el hombro. En una reciente entrevista con la prensa, la esposa del productor Alessandra Rosaldo habló de esta controversia y le envió un mensaje a su hijastro.

Este fin de semana la guapísima actriz y cantante de 51 años viajó desde la ciudad de Los Ángeles, California hasta México debido a que tuvo una presentación con los 90's Pop Tours en Monterrey y en su paso por el Aeropuerto de la CDMX accedió a platicar con los miembros de la prensa. En primer lugar, la esposa del creador de series de Televisa como Vecinos compartió un poco de cómo va su recuperación.

Ya empezó la fisioterapia, cosa que lo tiene, por un lado, con mucho dolor, dolores nuevos, pero también muy motivado, muy emocionado porque empieza ya a moverse", relató.

Eugenio y su hija Aitana

Alessandra también comentó que aunque muchos pensarían que Eugenio está postrado en cama luego de su brutal caída, en realidad ya comenzó a trabajar desde casa: "Está feliz de estar en casa. No creas que está no haciendo nada, obviamente ya se puso a ver mucho material que necesitaba ver, que no había visto", comentó. Asimismo, la integrante del grupo Sentidos Opuestos compartió detalles de cómo será la recuperación de su marido:

Empieza a mover el brazo, lo ponen a hacer diferentes ejercicios, hay uno que hace con poleas, como para empezar a tener otra vez movilidad y un poquito de fuerza, obviamente el brazo ha estado quieto mucho tiempo".

Fuente: Instagram @ederbez

La esposa de Derbez, con quien recientemente celebró 10 años de matrimonio, también dijo que el reconocido histrión mexicano y su hijo José Eduardo tienen en común que a ninguno de los dos les gusta que les toquen las cicatrices y explicó que ha sido muy difícil para Eugenio tomar las terapias por esta misma situación: "Ahorita que Eugenio trae la cicatriz acá, grandotota, cuando el terapeuta se la empieza a masajear y a tocar, dice 'Ahora te entiendo, José Eduardo, porque no lo soporto'".

En días pasados el también heredero de Victoria Ruffo contó en entrevista con Adela Micha que tanto su padre como Alessandra, su hermana menor Aitana y los mayores Aislinn y Vadhir Derbez son muy misteriosos y cree que le guardan "secretos". Respecto a esta situación, Rosaldo comentó que en ningún momento han querido excluirlo y le dijo que si por alguna razón no le envió mensajes a tiempo, era porque estaba cuidando a su padre.

Él estando acá, nosotros allá, con todo, estamos hablando específicamente de esta situación, cuando estaban sucediendo tantas cosas y yo pendiente de Eugenio, la verdad es que, a lo mejor, no contestamos en el momento y por eso se sintió excluido, pero no, de ninguna manera".

