Salió del clóset: Tras besarse con actor de Televisa, querido exgalán de TV Azteca renuncia a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor y actor, quien dejó las filas de Televisa para irse a Telemundo, queda fuera del programa Hoy. Se trata de Lambda García, quien en 2021 hizo pública su renuncia al matutino de Las Estrellas para volver a las telenovelas y aunque se decía que volvería al programa, confirman que quedó fuera. Y es que este lunes 10 de octubre arrancó la nueva temporada del reality de baile Las Estrellas Bailan en Hoy, sin embargo, Lambda no regresó.

Como se recordará, Lambda empezó su carrera en TV Azteca participando en telenovelas como Cielo Rojo y Las Bravo, sin embargo, luego de 8 años se unió a las filas de Televisa y debutó como conductor en el programa Hoy. No obstante, en 2021 decidió salir del matutino puesto que decidió volver a la actuación. Lambda se integró al elenco de Amor dividido, donde dio vida a un personaje gay que se enamora de su mejor amigo (y cuyo beso fue censurado, generando duras críticas).

Instagram @lambgarcia

El histrión también salió del clóset en la vida real y sus romances con famosos como Polo Morín, Luja Duhart y actualmente Diego Oseguera han provocado furor. Aunque tenía una carrera estable en Televisa y se creía que continuaría actuando, Lambda renunció y este año firmó con Telemundo para participar en el reality show de cocina Top Chef VIP con otros famosos como Rodrigo Vidal, Horacio Pancheri, Marlene Favela, Mauricio Islas, entre otros.

El presentador fue eliminado pero regresó y después se coronó como el ganador de la temporada. Luego, lo confirmaron como uno de los participantes del show de Telemundo ¿Qué dicen los famosos?. Aunque se creía que luego volvería a Televisa, esto no sucedió. Y es que este lunes arrancó el reality Las Estrellas Bailan en Hoy con su edición 'Campeón de Campeones' en el matutino Hoy y regresó Mariana Echeverría, quien fue pareja de Lambda y con quien ganó la primera temporada.

Instagram @programahoy

Y es que luego de que Mariana comentara que quería a Lambda como su pareja en esta nueva temporada, pero él presuntamente no le contestaba, empezaron especulaciones sobre que sería el único de los ganadores que no volvería: "Me gustaría bailar con Lambda pero no lo he localizado, lo llamo y no me contesta", dijo. Y finalmente se confirmó que Lambda quedó fuera del matutino, pues la pareja de Mariana fue Moisés Muñoz, quien fue pareja de Marisol González pero ella tampoco regresó.

Aunque no volvió a las filas de Televisa, Lambda de igual forma les mandó un mensaje de buena suerte a todos y dejó claro quiénes son sus favoritas: "Feliz inicio @programa_hoy de #lasestrellabailanenhoy yo ya tengo a mis dos favs. #teamferk y #teammariana", escribió en su cuenta oficial de Twitter, a lo que en redes del programa Hoy le respondieron con un: "¡Te extrañamos! #LasEstrellasBailanEnHoy".

Twitter @programa_hoy

Fuente: Tribuna