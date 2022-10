Se desfiguró: Tras 30 años en Televisa y abusar de cirugías, actriz deja 'Hoy' y se une a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien trabajó durante 30 años para Televisa y se ha transformado luego de múltiples cirugías, dio un duro golpe al programa Hoy pues este lunes 10 de octubre se reintegró al matutino de la competencia, Venga la Alegría. Se trata de Lyn May, quien empezó su carrera en San Ángel siendo bailarina del exitoso programa Siempre en domingo conducido por Raúl Velasco.

Años más tarde se convirtió en la vedette más codiciada de México y causó furor con su participación en exitosas películas del cine mexicano, además de que también llegó a las telenovelas con Yo no creo en los hombres (1991) y recientemente actuó en los programas Nosotros los guapos (2017) y Vecinos (2021). Desafortunadamente Lyn atravesó oscuros momentos a lo largo de su vida como crecer en la pobreza y acabar desfigurada del rostro.

Antes y después de Lyn May

Cuando apenas tenía 30 años de edad la oriunda de Acapulco, Guerrero, aceptó que le inyectaran aceite en la cara con el fin de mejorar sus facciones, sin embargo, su rostro se deformó y desde entonces se ha sometido a otros procedimientos estéticos con el fin de mejorar pero no lo ha conseguido. De hecho durante un tiempo estuvo sumida en la depresión: "Yo me quería morir, me veía al espejo y sí, me quería morir, decía: 'Yo mejor me muero, para qué estoy aquí'".

Luego de haber aparecido varias veces en el matutino Hoy, el año pasado May les dio un duro golpe pues se unió a la empresa del Ajusco para participar en el reality ¡Quiero Cantar! pero ella misma decidió abandonar la competencia luego de hacer un tremendo berrinche y negarse a salir al escenario. Tras varios meses fuera del aire y luego de meterse en polémicas por sus declaraciones, este lunes la también cantante reapareció en VLA dispuesta a ganar un nuevo proyecto.

Lyn May en 'Hoy'

Hoy lunes 10 de octubre se estrena la segunda temporada de ¡Quiero Cantar! y Lyn regresó al concurso musical por su revancha luego de haberse quedado a mitad de la competencia el año pasado. La también modelo de 69 años reapareció en la pantalla de Azteca Uno lista para conquistar a los televidentes y participó en el gran opening interpretando el tema La Negra Tomasa al lado de otros concursantes como Natalia Alcocer, Kristal Silva, Bella de la Vega, 'El Capi' Pérez, entre otros.

Fuente: Tribuna