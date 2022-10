Shock en TV Azteca: Tras romper en llanto, afamada actriz habla del presunto veto de Televisa

Ciudad de México.- La noche de ayer se vivieron muchas emociones en MasterChef Celebrity, reality show de TV Azteca, donde incluso se desbordaron algunas lágrimas; sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando una de las actrices que compone el elenco del programa de telerrealidad hizo una tremenda revelación en sus redes sociales, donde habló un poco acerca del supuesto veto de Televisa.

Se trata de Karla Sofía Gascón, quien anteriormente fue conocida como Carlos Gascón. El entonces histrión llegó a colaborar en varias producciones de Televisa, entre las que se pueden mencionar: Corazón Salvaje, Llena de Amor, Una familia con suerte, Como dice el dicho, Hasta el fin del mundo y 40 y 20. Cabe señalar que tras ello se le dejó de ver en la empresa de San Ángel; posteriormente renació como mujer y retomó su carrera artística, pero esta vez en Netflix con Rebelde (2020).

Fotografía de Karla Sofía Gascón

Actualmente, la celebridad está gozando de gran popularidad en el reality show culinario de TV Azteca, donde el día de ayer se le vio romper en llanto cuando los chefs: Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Pablo Albuerne, felicitaron a Gascón por ganar el primer reto de la noche. Y es que, de acuerdo con las palabras de la famosa, ella no está acostumbrada a recibir halagos de nadie, porque no suele creerlos, aún así, estos consiguieron llegar hasta su corazón.

Tras esta situación, es decir, este lunes, 10 de octubre, Karla reveló que, para competir contra MasterChef Celebrity decidieron poner la película de Nosotros los Nobles, filme que fue sumamente exitoso en el 2013, donde fungió como antagonista, pero bajo la piel y el nombre de Carlos Gascón. Este hecho la llevó a abordar los rumores de que ella habría vetado a la televisora de San Ángel, hecho que negó rotundamente e incluso aclaró que regresaría a trabajar a La fábrica de los sueños, afirmando que llegó a vivir grandes momentos con los Azcárraga.

No se preocupe Televisa, yo no veto a nadie, nos vemos cuando gusten, también he pasado muy buenos ratos ahí