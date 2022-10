Tras años en Televisa y dejar 'Hoy', conductor reaparece ahogado en llanto y con dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor y actor, quien tiene años trabajando para Televisa y hasta ha sido parte del programa Hoy, dejó sin palabras a todos sus admiradores y fans pues hace algunas horas reapareció ahogado en llanto mientras hacía una dura confesión. Se trata del también comediante José Alberto Flores, quien es mejor conocido en el medio artístico por su personaje de 'Chuponcito'.

Este fin de semana el intérprete mexicano, quien se unió a las filas de San Ángel hace más de una década formando parte del extinto programa Se Vale, conmovió a miles de personas al relatar la dura infancia que vivió en una entrevista exclusiva con Yordi Rosado para su canal de YouTube. Al borde del llanto, el cómico confesó que fue abandonado por sus padres desde que era muy pequeño y esto le ocasionó un profundo dolor por años.

He vivido tantas cosas, pero eso fue doloroso como no tienes idea. No porque me haya quedado solo sino por lo que vino después: todas las cosas que vinieron que lastimaron mi alma, mi vida, mi mente y muchas cosas", relató.

'Chuponcito', quien en 2020 recibió varias acusaciones por acoso laboral por parte de su exempleada Carla Oaxaca, recordó que cuando apenas iba en primer grado de primaria su padre y su madre lo llevaron a vivir con un medio hermano y ahí lo abandonaron durante mucho tiempo. No obstante, el exintegrante del matutino Hoy reconoció que su hermano y su pareja siempre lo cuidaron bien y nunca hubo ninguna clase de maltrato.

El exconductor del Canal Telehit, donde condujo su propio programa Las locuras de Chuponcito, explicó que le guardó demasiado rencor a su papá luego del abandono y detalló que a la única que miraba era a su madre debido a que ella trabajaba en el edificio que vivía. La señora acudía solo dos veces a la semana al lugar para planchar y lavar y era en esas dos horas que 'Chupón' aprovechaba para estar con su mamá.

Empecé a agarrar rencor con mi papá porque ni siquiera iba a verme, la que iba era mi mamá ya que iba a lavar. Entonces llegaba a planchar y a lavar, pero cuando se iba otra vez mi mundo se acababa", recordó.

Chuponcito rompió en llanto al contar su historia

También se ganaba algunas monedas cantándole a sus vecinos, sin embargo, el actor de 53 años si sufrió maltrato viviendo en ese edificio y aunque contó detalles del infierno que vivió, no quiso revelar los nombres de las personas que lo torturaron siendo un niño: "Los episodios más terribles que pudo vivir un niño, me desgarraban la piel, el que me hicieran tomar botes y botes de agua hasta que yo devolviera, el ponerme en la orilla de un edificio de no sé cuántos pisos".

'Chuponcito', quien ha sido invitado de programas como Me caigo de risa y Miembros al aire, explicó que le llegó a confesar a su mamá de estos maltratos pero ella no le creyó y además le pidió que no revelara nada para que no metiera en problemas a su medio hermano: "A mí me amenazaban, me decían ‘voy a matar a tu mamá’ y el pensar que le fueran a hacer daño te obligaba a quedarte callado", contó entre lágrimas.

