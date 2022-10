Tras cancelar concierto por severos problemas de salud, afamada banda da tremenda noticia a sus fans

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- El pasado martes, 4 de octubre, una afamada banda de rock alternativo sacudió a sus miles de fans después de anunciar que detendrían su gira mundial por las próximas tres semanas, debido a que el vocalista había presentado severos problemas de salud. Derivado de esta situación, muchos seguidores permanecieron con la incertidumbre sobre lo que ocurriría con quienes ya habían comprado sus boletos, así como también se manifestaron preocupados por la salud del cantante.

Se trata de la mundialmente famosa banda Coldplay, quienes hace una semana anunciaron que, por causas superiores, tendrían que posponer sus próximos conciertos en Río de Janeiro, Brasil, debido a que Chris Martin, líder de la banda británica había manifestado síntomas de una infección pulmonar grave, motivo por el que el médico determinó que el intérprete de Fix You, Paradise, The Scientist y A Sky Full of Stars debía tomarse unas vacaciones obligatorias para que pudiera reposar.

Fotografía de Coldplay

Aunque la página te de Twitter de la agrupación no dio más detalles sobre el destino de los conciertos que habían planeado dar en el país sudamericano, se estimaba que, lo más probable es que se vieran obligados a posponerlos hasta principios del año 2023, de lo contrario tendrían que devolver el dinero de quienes ya se habían adelantado a comprar los boletos, algo que podría resultar engorroso para todo el staff.

Afortunadamente, parece ser que la recuperación de Chris Martín va viento en popa, por lo que, durante la tarde del día de hoy, Coldplay emitió un nuevo comunicado a través de su cuenta oficial en la aplicación del pájaro azul, donde tranquilizaron a sus fans brasileños y anunciaron que los shows continuaban en pie, aunque las fechas sí se modificaron. De acuerdo con el comunicado, el espectáculo que estaba programado para este martes, 11 de octubre en Río de Janeiro, se pasaría para el 25 de marzo del 2023, al igual que el del 12 de este mes, el cual se realizará el 26 de marzo del próximo año.

Coldplay actualiza las fechas de su concierto en Brasil

Créditos: Twitter @coldplay

Por su parte, los shows de Sao Pulo del 15 de octubre se celebraran del 10 de marzo hasta el 18 de marzo del 2023. Cabe señalar que Coldplay aclaró que se respetarían todos los boletos que fueron comprados para ambos eventos de octubre. Por otro lado, aprovecharon para ofrecer una disculpa por los inconvenientes que pudieron causar a sus fans por el inesperado cambio de planes.

Fuentes: Tribuna, Twitter @Coldplay