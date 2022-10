Tras colapso mental y una vida de excesos, afamada cantante confiesa que su madre la violentó

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Si algo es bien sabido de la industria de la farándula es que, más allá de todo el glamur, se esconde un lado oscuro lleno de excesos en el que muchos gigantes del espectáculo han llegado a perderse, en más de una ocasión. Tal fue el caso de Britney Spears, cuya caída fue una de las más mediáticas en la historia de la cultura pop contemporánea. Luego de ello, la celebridad entregó su custodia total a su padre, Jamie Spears, a quien a la fecha acusa de haberla explotado, pero recientemente, los señalamientos de la celebridad se enfocaron en su madre, Lynn.

Todo ocurrió, luego de que la famosa compartiera un estado en Twitter e Instagram donde aparece Jennifer Lopez y Jane Fonda, en la película Monster-in-law, justo en la escena en la que ambas artistas comienzan a golpearse mutuamente. Por su parte, Britney Spears escribió que ella jamás ha sabido lo que es golpear a alguien, posteriormente comenzó a contar una anécdota sobre su madre.

Fotografía de Britney Spears y su mamá

De acuerdo a la publicación de la cantante, hubo una ocasión en la que Lynn Spears la habría abofeteado el rostro. Aunque no dio detalles exactos de la fecha, si declaró que todo ocurrió después de que se separó de Kevin Federiline. En aquel momento, Britney había acudido a una fiesta con Paris Hilton y Lindsay Lohan, por lo que dejó a sus hijos, Jayden y Preston al cuidado de su madre; sin embargo, parece que disfrutó demasiado de la convivencia, ya que, terminó por llegar a casa hasta las 4:00 de la madrugada.

Mi madre estaba viendo a Jayden y Preston... sí, estuve de fiesta hasta las 4 de la mañana y mi madre estaba enojada. Entré, ella me miró y me golpeó tan fuerte que nunca lo olvidaré

La confesión, que posteriormente fue eliminada de sus redes sociales, llega justo después de que la madre de Britney rogara por su perdón en redes sociales. Y es que, días antes, la exdenominada princesa del pop, declaró públicamente que una disculpa sincera la haría considerar retomar su relación con su familia, es probable que, por este motivo, Lynn haya tomado la decisión de disculparse con su hija.

Sin embargo, parece ser que la cantante de I wanna go no está lista para perdonar a su madre, ya que, no tardó en responderle con un largo mensaje en el que rememoró los años en los que tuvo que reunirse con médicos que, presuntamente, habrían dañado su estado de salud, para posteriormente recriminarle que ella jamás movió un dedo para ayudarla de verdad: "Durante 13 años, tuve que reunirme con médicos semanalmente para sacar a relucir mi pasado, lo que empeoró las cosas. Ninguna persona me defendió. Mamá, toma tus disculpas y vete a la mie...".

