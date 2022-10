Tras dejar México, Irina Baeva impacta a todo Televisa al enviar amoroso mensaje a Gabriel Soto

Comparta este artículo

Doha, Qatar.- Aunque ya se cumplió más de una semana desde que Irina Baeva abandonó tierras mexicanas para comenzar su aventura en Qatar, hace varias horas la actriz causó furor y dejó impactado a todo el público de Televisa al enviar un amoroso mensaje a Gabriel Soto luego de que se especulara que ellos habían terminado. Hay que recordar que en las últimas semanas se rumoró mucho la separación de esta pareja.

Debido a que ambos artistas tenían una apretada agenda de trabajo dentro y fuera de la empresa de San Ángel, en los últimos días casi no se les vio juntos y eso dio pie a que se especulara que estaban separados. Incluso hubieron rumores sobre que también habrían cancelado su boda de forma definitiva luego de no poderla realizar el pasado 14 de mayo porque la familia de Irina no pudo viajar a México por la situación que se vive en Rusia.

Irina ya se encuentra en Qatar

Sin embargo, antes de tomar un vuelo para abandonar México la oriunda de Moscú platicó con diversos medios en el Aeropuerto de la CDMX y dejó muy en claro que ella y Soto seguían juntos pese a todos los rumores: "Créanos cuando decimos, todo está bien. Estamos ok. Seguimos con los planes, todo está perfecto... Chicos, no es cierto (la separación), él ha platicado mucho con ustedes, nosotros siempre se lo decimos a ustedes, no sé porqué la gente no nos cree", explicó.

Ahora que ya tiene más de una semana instalada en la ciudad de Doha, donde estará realizando varios reportajes para la cobertura del Mundial de Futbol 2022, Irina no ha parado de compartir imágenes de su espectacular aventura por el país arábico. La también modelo de 29 años ha visitado los centros comerciales más lujosos de ese lugar, además de que también ha podido degustar platillos y bebidas en los restaurantes más exclusivos.

Fuente: Instagram @irinabaeva

Sin embargo, este fin de semana Baeva se hizo presente en un importante momento de su prometido Gabriel Soto, quien se encuentra muy ocupado grabando el melodrama Mi camino es amarte. Mediante su cuenta oficial de Instagram, el exesposo de Geraldine Bazán por fin destapó la fecha de estreno para este proyecto producido por Nicandro Díaz y su guapísima novia le envió un cariñoso mensaje desde Qatar.

Gabriel anunció que el próximo lunes 7 de noviembre se estrenará la novela donde comparte créditos con la actriz Susana González y recibió esta cálida felicitación por parte de Irina: "¡Woooooow mi amor! Tan orgullosa de ti ¡ya me urge el estreno!", escribió la actriz rusa dejando claro que ella y el galán mexicano siguen más unidos que nunca. Se espera que este par retome sus planes de boda entrando el 2023 cuando ambos estén liberados de trabajo.

Fuente: Instagram @gabrielsoto

Fuente: Tribuna