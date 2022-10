Tras hundir a Galilea Montijo y perder exclusividad en Televisa, famoso galán llega de luto a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien tuvo un fuerte encontronazo con Galilea Montijo en el programa Hoy hace unos años, reaparece en redes del matutino de luto. Se trata de José Ron, quien recordó a su inseparable mascota Skiro a casi seis meses de su fallecimiento. El histrión decidió honrar su memoria con una chamarra que en la parte de atrás tenía una tierna fotografía de ambos.

Como se recordará, el tapatío comenzó su carrera en la televisora de San Ángel hace 18 años y no tardó mucho tiempo en convertirse en uno de los galanes favoritos de la pantalla chica. Aunque no todo fue miel sobre hojuelas, ya que a su llegada a la CDMX aseguró que no tenía dinero y tuvo que pedir en la calle, Ron alcanzó la fama en melodramas como La que no podía amar, La mujer del vendaval, Muchacha italiana viene a casarse, Simplemente María, Enamorándome de Ramón, Ringo, Te doy la vida y La Desalmada.

En 2020, el histrión confesó que ya no tenía contrato de exclusividad con Televisa desde el 2019, aunque este año hizo la serie La mujer del diablo para la plataforma Vix+. Tras protagonizar un polémico pleito con la conductora Galilea Montijo hace unos años por un escándalo que involucró a Cristián de la Fuente, ahora Ron reaparece en redes del programa Hoy expresando su luto por haber perdido a su mascota Skiro en abril pasado.

En la imagen que publicó el tapatío en su cuenta oficial de Instagram, el actor aparece luciendo una chamarra personalizada con una fotografía de los dos en la parte de atrás y volteando a ver al cielo. Fue mediante la emotiva prenda que el actor pudo expresar su luto, ya que afirmó que ha sido uno de los sucesos más difíciles, pues consideraba a su mascota como parte de su familia. "Estos días te he pensado mucho mi niño. Te amamos y te recordamos con mucho cariño", escribió en la descripción.

Por otro lado, agradeció a su pareja, la argentina Luciana Sismondi, por tomarle la fotografía y a la marca que hizo la chamarra: "Gracias por la foto bebita @lucianasismondi Y mil gracias por este hermoso detalle @alexacosio_wearequeens ME ENCANTA!!!

#Skiro #doglover". De inmediato, las muestras de cariño y apoyo de sus fanáticos y colegas como Tania Lizardo, Yulianna Peniche, Eduardo Santamarina y José Alberto 'El Güero' Castro no se hicieron esperar.

