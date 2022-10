Acabó de mecánico: Tras perder exclusividad en Televisa y dos divorcios, villano se une a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso villano de Televisa, quien habría sido vetado de todas las televisoras luego de despotricar contra Yalitza Aparicio en el 2019, reaparece en el programa de TV Azteca Ventaneando. Se trata de Sergio Goyri, quien debutó en las telenovelas de San Ángel en los años 70 y perdió su contrato de exclusividad en 2016. Como se recordará, el actor en un punto hundió su carrera y se creía que ya no se le vería otra vez en pantalla y se dedicaría a su taller mecánico por un fuerte motivo.

Goyri, quien se divorció en dos ocasiones y actualmente está comprometido con una mujer llamada Lupita Arreola, ha actuado en melodramas de Televisa como La casa en la playa, Te sigo amando, Niña amada mía, Soy tu dueña y Corazón Indomable, sin embargo, el famoso antagonista desató la polémica en 2019 al ser captado en video insultando a Yalitza Aparicio, a quien llamó una "pin... india" en una cena. Este se filtró y el histrión de 63 años fue tachado de ser un racista.

Goyri en 'Niña amada mía'

Según varios medios, Goyri presuntamente fue vetado y perdió contratos en televisoras como Televisa, TV Azteca, Telemundo e Imagen TV por estos comentarios que provocaron el repudio de internautas. Al llegar la pandemia, se dijo que el actor no podía conseguir trabajo, por lo que tuvo que recurrir a uno de sus antiguos hobbies para generar ingresos y no caer en una crisis económica, reparar carros, por lo que se dedicó a ser mecánico en su taller.

Goyri en su taller mecánico

Afortunadamente para el polémico villano, en 2021 Televisa le habría levantado ese supuesto veto y se unió al elenco de Diseñando tu amor. En 2022, se integró a Pasión de Gavilanes 2 en la cadena hispana Telemundo y ahora aparece en las pantallas del Ajusco de nueva cuenta, ya que no es exclusivo, pues concedió una entrevista para el programa de espectáculos de Pati Chapoy. Tras meses de no ser visto en la televisión, fue captado a las afueras de Televisa San Ángel.

En una entrevista para Ventaneando, el histrión fue cuestionado por la prensa luego de que Paty Muñoz denunciara en el 2020 que presuntamente él habría intentado abusar de ella queriéndola besar a la fuerza en un camerino. La reacción del primer actor fue de molestia y al escuchar las primeras preguntas de reporteros sobre el tema, se volteó mientras decía: "A ver, ¿qué otra cosa?". Y aunque el reportero insistía que el preguntaba su opinión "con mucho respeto", Goyri solo dijo:

"Con permiso, gracias", insistía. Aunque de nueva cuenta intentaron que hablara preguntándole si se considera una "víctima del movimiento feminista" luego de presuntamente ser señalado "sin pruebas suficientes", Goyri continuó evitando hablar del caso: "No sé de qué me estás hablando, no sé". Finalmente, al ser cuestionado sobre 'Canelo' Álvarez luego de que hace unas semanas arremetiera contra él, comentó: "Canelo es un gran personaje, gran deportista y una imagen de conducta a seguir", concluyó.

