Actor de Hollywood se viste de luto; despide a su madre quien también fue un ícono del séptimo arte

California, Estados Unidos.- Este martes 11 de octubre, medios estadounidenses informaron que la legendaria actriz Eileen Ryan murió el pasado domingo 9 de octubre a los 94 años de edad mientras se encontraba en su residencia ubicada en Malibú, California, sitio al que se esperaba que amigos y familiares acudieran debido a que a finales del mes de octubre estaría cumpliendo 95 años, celebración de la que su hijo, el actor Sean Penn también sería partícipe.

Cabe destacar que las causas del deceso no se han confirmado al momento pero se sabe que la finada no tenía enfermedades crónicas, por lo que si avanzada edad pudo ser la causa de este deceso. Asimismo, se desconoce si el actor de 62 años de edad y su hermano, el ,único Michael Penn de 64 años, realizarán un servicio funerario para despedir a su madre quien además de reencontrarse en otro plano con su esposo, el director Leo Penn y su hijo, el finado actor Chris Penn.

De acuerdo con relatos de la actriz, fue en 1957 cuando ella participaba en la obra The Iceman Cometh cuando conoció al director, relación que además de dejarle tres hijos, duró por 41 años, momento en que el padre del actor falleció dejándola viuda en 1998. A pesar de su avanzada edad, no se volvió a relacionar con nadie y de enfocó en mantener un perfil bajo pese a su larga y reconocida trayectoria.

Entre los títulos que la involucran se encuentra la obra de Broadway, Sing till tomorrow o Comes a Day, ambas durante la década de los 50 y las cuales la consagraron como una de las figuras más sobresalientes del teatro. Sin embargo, también llegó a participar en el séptimo arte filmando más de 60 películas y diversos proyectos de la pantalla chica; ejemplo de ello es Feast en 2005, The Crossing Guard en 1995 o The Indian Runner en 1991.

Sean Penn quien además de actor es director, involucró en varios papeles a su madre por lo que la familia era una de las más reconocidas dentro de la industria y claro, sobresalía por la cercanía que han mostrado dentro y fuera de foco. Hasta ahora, el actor o su hermano no han emitido alguna postura o publicado algo en redes sociales respecto al deceso de su madre, situación que se da días después de haber ocurrido por lo que se ha rumorado, ordena llevar la despedida al ámbito privado.

