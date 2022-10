Adiós TV Azteca: Tras pleito con Chapoy, conductor queda fuera de 'VLA' y explota en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien tiene una fuerte rivalidad con Pati Chapoy y hace unos meses debutó en el programa Venga la Alegría, sorprendió a todos los televidentes pues arremetió en contra de TV Azteca en plena transmisión en vivo y por ello se especula que ya se acerca su fin en la empresa. Se trata del argentino Javier Ceriani, quien se integró al Ajusco gracias a su programa Chisme no Like.

Esta emisión de espectáculos empezó a ser transmitida en el Canal A+ desde hace varios meses y justo en el horario en el que se transmite Ventaneando, creando una competencia por el rating dentro de la misma televisora. Como se sabe, ni Ceriani ni su compañera Elisa Beristain eran bien vistos por parte del talento de TV Azteca, sobre todo por Chapoy y Daniel Bisogno, a quien incluso llagaron a sacar del clóset en varias ocasiones.

Fuente: Instagram @vengalaalegriatva

Durante el 2020 la colmaron la paciencia al 'Muñe' luego de atacarlo constantemente en Chisme no Like y este explotó en contra del argentino llamándolo "mequetrefe, asqueroso, jeta de bruja mal cog...". Tras estos insultos del conductor, los ejecutivos del Ajusco castigaron a Daniel enviándolo a su casa sin goce de sueldo por unas semanas e incluso se especuló que casi iba a ser despedido pero que Pati lo salvó.

Además Ceriani y Elisa empezaron a tener su propio espacio dentro de VLA diariamente para invitar a los televidentes a no perderse la transmisión de su programa, lo cual significó otro duro golpe para Ventaneando. Sin embargo, tras la salida de Sandra Smester se mencionó que Chapoy recuperó poder dentro de la empresa y que el nuevo directivo del canal Adrián Ortega sí atendería sus peticiones.

Fuente: Instagram @chapoypati

Desde hace varios días los conductores de Chisme no Like ya no aparecen en el matutino Venga la Alegría y hace algunas horas Ceriani explotó contra TV Azteca, lo cual comprobaría que sus días dentro de la empresa están contados. Resulta que el argentino arremetió en contra de sus jefes porque al parecer les prohibieron hablar sobre las delicadas acusaciones que hay en contra de Verónica Castro por supuesto abuso.

En plena transmisión del programa de espectáculos, el exparticipante de Survivor México 2022 dejó claro que a él no le importa las prohibiciones que le hagan los ejecutivos del Ajusco y lanzó varios insultos en su contra: "Lo feo de Verónica lo vamos a decir porque nos chupa un hue... y Azteca también (nos chupa un hue...)". Hasta el momento se desconoce si habrá un castigo para Javier por esta polémica.

Fuente: Tribuna