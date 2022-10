Adiós 'VLA': Tras 17 años en TV Azteca y firmar con Televisa, actriz deja las novelas y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien formó parte de TV Azteca durante 17 años y hasta llegó a estar en Venga la Alegría, les dio un duro golpe pues luego de haber firmado contrato en Televisa, ahora se integró de lleno al programa Hoy. Se trata de María Fernanda Quiroz o Ferka, quien luego de formar una sólida carrera en la actuación, en los últimos años ha preferido probar suerte en los realitys.

La originaria de la CDMX hizo su debut en la televisora del Ajusco gracias al melodrama Montecristo y luego realizó otras telenovelas como Se busca un hombre (2007), Pasión morena (2009), Quererte así (2012), Destino (2013) y Las Bravo (2014) fue la última. También participó en dos ocasiones en el reality La Isla y fue invitada especial del matutino VLA en más de una ocasión antes de irse a trabajar a San Ángel.

En 2020 Ferka sorprendió al cambiarse de televisora por primera vez y debutó en Televisa siendo parte de Guerreros 2020, el exitoso reality que produjo la fallecida Magda Rodríguez. Aunque no logró llegar a la gran final, la actriz sí salió muy enamorada del proyecto pues conoció a su actual prometido Christian Estrada, con quien este año pudo ganar el reality de Canal 5 Inseparables: Amor al límite.

Y en los próximos meses la actriz de 36 años le continuará haciendo la competencia a TV Azteca, sobre todo a VLA, pues se acaba de integrar a la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy en su edición de Campeón de campeones. El año pasado María Fernanda y 'El Sina' intentaron entrar a este concurso de baile haciendo casting pero no lo consiguieron y ahora ella viene por el primer lugar al lado de Jorge Losa.

Durante la tarde de ayer 11 de octubre Ferka se encontró con diversos medios de comunicación a su salida de las instalaciones de San Ángel y aquí de una vez por todas confesó si está separada del polémico exnovio de Frida Sofía luego de que la revista TVNotas filtrara que ella era bisexual y que Christian la había dejado por ocultárselo. De forma tajante, la actriz confirmó que ella y el padre de su hijo siguen juntos:

Bien, él está bien, está trabajando, está todo bien. Son rumores (lo de la separación), la vida hay que tomarla con humor", explicó a los reporteros.

Respecto al rumor de sus preferencias Ferka no quiso ahondar y dijo: "No tengo nada que alegar sobre esa publicación, creo que ustedes me conocen desde hace mucho, no tengo nada que afirmar o sea me da mucha risa los inventos de la gente". Por último, la también conductora dio a entender que podrían demandar a la revista por este fuerte señalamiento y aseguró que los planes de boda con Christian sigue en puerta:

Claro que lo vamos a hacer (casarnos) por compartirlo con ustedes, la familia, nuestros amigos, igual el orden los factores no altera el producto, el compromiso está, la familia está, estamos felices y lo vamos a hacer en su tiempo", declaró.

