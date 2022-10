Alejandra Guzmán revela cómo está su salud tras caída en el escenario y hospitalización

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alejandra Guzmán se muere de ganas por retomar sus conciertos luego de que hace unas semanas sufriera una caída en el escenario y ya no pudiera terminar su show en Washington, donde se celebraba la 35 gala de la Herencia Hispana en Estados Unidos. La cantante anunció en sus redes sociales que el regreso de sus presentaciones será el próximo 22 de octubre.

La hija de Silvia Pinal detalló que tras estar hospitalizada "llegará más recargada que nunca" a la Feria de Pachuca 2022: "Renacer como el ave fénix es mi mayor don ¡Preparados! Pachuca porque llegaré más recargada que nunca. ¡En pocos días nos vemos! #TuyaTour", escribió Alejandra en sus redes sociales junto al video promocional de su participación en el evento.

Guzmán estaba interpretando la canción Mala Hierba cuando perdió el equilibrio, se cayó hacia atrás y quedó tirada en el templete. Varios asistentes se acercaron para socorrerla y tras unos minutos, anunciaron el fin del evento sin que la artista llegara a ponerse en pie. Poco después, una ambulancia con la cantante salió del Kennedy Center. La mexicana, invitada como la gran estrella de la noche, solo pudo interpretar el tema Mírala, míralo.

Alejandra Guzmán, que tiene dos prótesis en la cadera, y que desde el año 2009 se ha sometido a múltiples cirugías para extraer de su cuerpo una sustancia llamada metil metacrilato, que le inyectaron cuando quiso aumentar el tamaño de sus glúteos, compartió con sus seguidores hace unos días cómo luce su cadera tras el incidente en el escenario.

Luego de su accidente, trascendió que la intérprete de 54 años se había dislocado la cadera y que por ello ya no pudo asistir a los Latin Billboard, sin embargo, horas después del incidente, 'La Guzmán' dijo a través de un audio que ya se encontraba muy bien de salud y pidió a sus fans que no se preocuparan. Además, aclaró que no estuvo en los Billboard por el huracán Ian y la complicación para encontrar vuelos.

Fuente: Tribuna