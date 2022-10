Conmoción en la farándula: Querida celebridad es diagnosticada con cáncer de piel

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Durante la tarde de este martes, 11 de octubre, una afamada estrella de televisión recibió un duro golpe tras ser diagnosticada con melanoma en etapa 2. Motivo por el que tendrá que iniciar un tratamiento para las próximas semanas. Cabe señalar que esta querida celebridad ya había luchado contra la misma enfermedad anteriormente, por lo que estaba obligada a hacerse revisiones periódicas. Lamentablemente se saltó un control y por mala suerte desarrolló nuevamente la afección.

Se trata de Teddi Mellencamp, quien es estrella del reality show estadunidense, Real Housewives of Beverly Hills, quien el día de hoy publicó una fotografía de su espalda, en donde se podía ver una cicatriz y una curación justo a lado. La famosa reveló que acudió a sus citas de control la semana pasada y recién hoy le dieron la mala noticia: "Dijeron que era una mancha anormal cerca de la última, así que me hicieron una biopsia", declaró la celebridad.

Fotografía de Teddi Mellencamp

Créditos: Instagram @teddimellencamp

Teddi reflexionó en su publicación de la aplicación de la cámara multicolor y reveló que ella debía asistir cada tres meses a que los médicos le realizarán los estudios pertinentes; sin embargo, no lo hizo: "'¿Qué podría pasar en 3 meses?' Pensé. Aparentemente mucho.", señaló la residente de Beverly Hills. Finalmente, la estrella del programa de telerrealidad reflexionó sobre sus hábitos y reconoció que no solía cuidar de su piel, ya que, evitaba el protector solar y no vigilaba los lunares que solían salirle.

Esto ha sido una llamada de atención para mí, y espero que todos ustedes amen y protejan la piel en la que se encuentran", declaró la famosa

De acuerdo con información de Clínica Mayo, el melanoma es el tipo más grave de cáncer de piel, ya que, forma células que producen melanina (el pigmento que da color a la piel). Según información del mismo medio, esta afección puede aparecer en otros lugares como en los ojos, aunque en otras ocasiones puede surgir en la nariz o en la garganta. Los lugares donde frecuentemente se manifiesta es en la espalda, como en el caso de Teddi, en las piernas, en los brazos o en el rostro.

Hasta el momento se desconoce cuál es la causa exacta de la aparición de los melanomas, pero se sabe que la exposición excesiva a la radiación ultravioleta como la luz solar o camas de bronceado pueden incrementar las posibilidades de que dicha enfermedad aparezca. Como precaución se recomienda que las personas limiten su exposición a la luz UV, así como también deben estudiar la apariencia de los lunares que llegan a aparecer en el cuerpo.

Fuentes: Tribuna, Instagram @teddimellencamp