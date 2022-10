De no creer: Amigo de Christian Nodal asegura que el cantante tiene estas 2 enfermedades

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de haber roto su compromiso con Belinda, el cantante Christian Nodal se ha mantenido en el ojo del huracán, no solo por su radical cambio de look y hasta los tatuajes que lució en el rostro, los cuales fueron solo temporales, sino que además antes de relacionársele de manera oficial con Cazzu, fue visto con diversas mujeres, lo que llevó a elevar las especulaciones en torno a que la infidelidad fue lo que lo llevó a optar por la soltería y no el altar.

En ese sentido, el pasado mes de abril y justo un mes después de haber terminado con la protagonista de la serie Bienvenidos a Edén, se rumoraba que el gusto del intérprete de Botella tras botella o Ya no somos ni seremos por contratar mujeres denominadas escorts fue lo que provocó que 'Beli' ya no quisiera estar a su lado, pues además de invertir en estas citas, Nodal se encontraba en privado con las fanáticas que acudían a verlo a los palenques, teoría que no ha sido aclarada ni por el originario de Sonora y mucho menos por la ojiverde.

"Supuestamente estaba muy enamorado de ella, pero varias veces le puso el cuerno con escorts. Aunque parecía que todo el tiempo estaban juntos, no era así y cuando no estaba con ella, aprovechaba para divertirse. Había veces que se le desaparecía y ni le contestaba el teléfono a Belinda", dijo en abril un amigo de Nodal en entrevista.

Belinda y Nodal terminaron su compromiso en febrero del 2022.

Pese a que ya se le ve muy enamorado de la argentina, una nueva fuente que insiste en ser amigo cercano del sonorense, reveló a la revista Tv Notas que hay mucha preocupación por la ingesta de alcohol del cantante, bebida que no puede controlar y que a mediano plazo podría ser un problema para su salud; sin embargo, además de esta enfermedad hay otra que más ha llamado la atención y es que presuntamente adquirió una enfermedad de transmisión sexual, diagnóstico que su actual pareja conoce.

"A él, en abril pasado le detectaron herpes, porque se encontró como ciertas llagas que lo alarmaron, se fue a hacer estudios y le detectaron esta enfermedad (…) es un virus que puede resurgir; que teniendo eso en su cuerpo, en cualquier momento le puede volver a brotar", aseveró al fuente.

Twitter @IvetHernndez6

Si bien el amigo de Nodal remarcó que el cantante ya está bajo tratamiento para el herpes que le fue detectado, sus padres incluso le han advertido que es importante controlar la ingesta de alcohol, misma que dejó ver era más fuerte previo a terminar con Belinda y, aunque "ahora está más tranquilo", las alarmas siguen encendidas. "El alcohol y otras sustancias no las puede dejar por nada del mundo; pero bueno, ya se lo explicamos de mil formas y si no entiende, será su problema. Ya no es un niño y así como se metió con cuanta mujer y contrajo el herpes, también sabe que el alcohol le puede dañar su voz, será su rollo si quiere terminar rápido con su carrera", aseveró la fuente.

Fuente: Tribuna