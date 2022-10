Desempolva el outfit: Alineación original de Blink 182 anuncia gira mundial y México sí está incluido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El día todavía no aclaraba y en redes sociales la agrupación de pop punk Blink 182 ya era tendencia mundial; el motivo se debe a que con un singular video anunciaron no solo un nuevo álbum y claro, el próximo lanzamiento de una nueva canción titulada Edging, sino que además el músico Tom DeLonge regresaba a la alineación y con ello, en compañía de Travis Barker y Mark Hoppus iniciarían una gira mundial para revivir viejos éxitos y claro, enconar a los fans que los han seguido y esperado por más de una década.

"Estamos de regreso. Viene la gira. Viene el álbum. Viene Tom. Entradas a la venta el lunes. Nueva canción 'Edging' el viernes", escribió la agrupación en redes.

Cabe destacar que antes de este esperado anuncio, ya había rumores respecto a que los originarios de Poway, California se reunirían para hacer vibrar los escenarios, regresar el skate boarding a las calles y claro, el punk a la radio, en especial porque los intérpretes de All the small things, Feeling this, The rock show o I miss you estaban por cumplir 30 años de trayectoria y Mark Hoppus había anunciado haber derrotado al cáncer.

Fue precisamente la enfermedad del líder de Blink 182 lo que llevó a reunir a los músicos en 2021 y, luego que las restricciones sanitarias se eliminaron paulatinamente regresando los eventos masivos en vivo, todo indicaba a una reunión que afortunadamente incluye varios países de América Latina, entre ellos México que tendrá no uno sino cuatro fechas confirmadas en la CDMX, Tijuana y Monterrey.

Twitter @travisbarker

La primera fecha será el próximo 11 de marzo del 2023 en el foro Pulso GNP de Tijuana, Baja California para de ahí dar paso a la fecha en el Palacio de los Deportes en la CDMX el 28 de marzo, mientras que el 1 y 2 de abril la sultana del norte tendrá a los tres veteranos del pop punk quienes todavía no definen cuál será el recinto que hagan vibrar a los fanáticos. En el caso de la venta de boletos de la capital mexicana y Tijuana, será el próximo 19 de octubre, es decir, cinco días después del lanzamiento de su nuevo tema.

Redes reaccionan

Como era de esperarse, de inmediato se crearon varios memes en referencia a la edad que los fans de Blink 182 tienen actualmente, pues cabe recordar que el éxito de los napes mencionados se dio entre 1999 y los 2000, siendo así una de las bandas pioneras en el género y por lo que si regreso ha generado una alta expectativa que aún con la larga trayectoria que tienen, no los eximió de la 'burla digital'.

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Fuente; Tribuna