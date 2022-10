En manicomio y desfigurada: Tras ser dada por muerta y 14 años retirada, actriz vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida protagonista de telenovelas, quien se retiró repentinamente de la actuación en el 2008, reaparece en Televisa. Se trata de Adela Noriega, quien fue llamada 'La Reina de las Telenovelas' por su participación en melodramas como Yesenia, Quinceañera, Dulce desafío, María Isabel, El Privilegio de amar, El Manantial y Fuego en la sangre, sin embargo, decidió cambiar los foros por una vida más tranquila y hasta la fecha hay mucho hermetismo sobre su vida personal.

Adela apareció de nueva cuenta en Televisa pero no en una telenovela, sino en el portal de Las Estrellas, puesto que retomaron todos los misterios que rodean a la actriz mexicana desde que se retiró hace 14 años. Actualmente, la famosa protagonista tiene 52 años de edad, sin embargo, se desconoce cómo luce, dónde vive y a qué se dedica, aunque han surgido varios rumores, como que acabó desfigurada por una presunta mala cirugía y que estuvo internada en un manicomio en su juventud.

Adela Noriega se retiró en el 2008

En Las Estrellas, recordaron que hay quienes señalan que Adela viviría en la CDMX, en Polanco, y se dedicaría a las bienes raíces. El periodista Gustavo Adolfo Infante es quien ha comentado esta versión. Por otro lado, respecto a su vida amorosa, se ha dicho que tuvo un romance con Luis Miguel en los años 80, aunque Adela solo contó que eran buenos amigos. Tal vez el mayor rumor sobre su vida personal fue que habría tenido una relación con un expresidente de México, con quien hasta se dijo que tuvo un hijo.

Esto también alcanzó a ser desmentido por Adela antes de su retiro, contando a la periodista Cristina Saralegui lo siguiente: "Eso fue terrible, empezaron a publicar primero que tenía un hijo del licenciado Salinas de Gortari (…) Me inventaron dos hijos y me inventaron una relación con él. Me da risa porque yo al expresidente lo conozco como lo conocemos todos, por televisión y por periódico", sostuvo, negando cualquier vínculo con el político.

Otra especulación es que habría ocultado a algún hijo y que lo habría hecho pasar como su sobrino, sin embargo, esto tampoco fue cierto pues su hermana Reyna Noriega desmintió esto, al igual que cuando reportaron que Adela presuntamente estuvo enferma de cáncer y hasta la dieron por muerta en redes sociales, lo que de inmediato fue aclarado por su hermana Reyna, quien lo desmintió tajantemente.

Aunque hasta el momento se desconoce dónde está Adela Noriega y si alguna vez regresará a la pantalla chica, lo cierto es que sus fanáticos desean volverla a ver actuar pronto, aunque son pocos los famosos que han tenido contacto con ella, por lo que hasta ahora no se sabe si esto podría ocurrir o si la actriz preferirá mantener su vida alejada de los reflectores. Por ahora, solo podrán conformarse con ver la retransmisión de sus melodramas como Amor Real y próximamente El privilegio de amar.

