Harta de las críticas, Pati Cantú estalla y manda certero mensaje: "Ya me cansé de aguantar"

Ciudad de México.- Recientemente, la afamada cantante de exitosos temas como Suerte, Goma de mascar, La vida después de ti y Cuenta pendiente, estalló a través de su cuenta oficial de Twitter, después de que, aparentemente, recibiera cientos de críticas hacía su estilo y su edad, por lo que la famosa decidió alzar la voz y poner un freno a sus detractores, al mismo tiempo envió un certero mensaje en el que dejó entre ver una fuerte problemática social.

Todo ocurrió durante la noche del pasado lunes, 10 de octubre (Día de la salud mental), luego de que, presuntamente, los detractores de Paty Cantú terminarán por colmar la paciencia de la famosa intérprete, debido a que la habían estado discriminando por su edad, ya que, según ellos, ésta no concordaba con su actitud, estilo y música. Es bajo este contexto que la cantante decidió defenderse y expresar que las mujeres mayores de 30 años no son un "estorbo".

Ya me cansé de aguantar. No aguanto más. No me ofendan. No me comparen. Si quieren comunidad y música son bienvenidos. Si quieren pleito, pasen de mí. Y déjenme en paz. No vivo para ser más que el artista de su preferencia. Vivo pa crecer. Vivo pa ser feliz. Gracias