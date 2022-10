Se volvió mujer: Tras 20 años en Televisa y quedar viudo, exgalán de TV Azteca llega a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor, quien estuvo trabajando más de 20 años en Televisa en telenovelas como De pura sangre, Encadenados y La antorcha encendida y luego estuvo en TV Azteca protagonizando melodramas como El Candidato y Agua y Aceite, llega al foro de Ventaneando con Pati Chapoy. Se trata de Humberto Zurita, quien había estado trabajando en series como La querida del Centauro y La Reina del Sur, la cual próximamente estrena su tercera temporada por Telemundo.

Y es que una de las obras de teatro más taquilleras de México, Papito Querido, protagonizada por el galán de 68 años y producida por Gabriel Varela, regresa. En el elenco también están Víctor González, Aylín Mujica, Luis Gatica, Otto Sirgo e Ivonne Zurita. Esta es la cuarta vez que se transforma en mujer y contó cómo fue su preparación para la comedia: "Javier de la Rosa duró tres, cuatro días haciendo el look porque ese cuerpo no es mío pero el cambio lo hago en menos de 8 minutos en el escenario. Salgo y ya entro de mujer".

Stephanie Salas y Humberto Zurita tienen un romance

Por otro lado, el histrión abrió su corazón y se sinceró sobre la forma en que surgió su relación sentimental con Stephanie Salas luego de que ambos admitieran públicamente que están enamorados. Tras promocionar la obra, el actor habló como nunca de su vida personal y contó cómo fue que la amistad con la madre de Michelle Salas se transformó en otra cosa luego de conocerse durante décadas. Incluso, contó que ella era amiga de su fallecida esposa, la argentina Christian Bach, quien perdió la vida en 2019.

"Yo tengo mucho tiempo de conocer a Stephanie, tengo años de que la conozco, porque ella hizo conmigo El Protagonista, y fueron... no te puedo decir cuántos, 20 y tantos años, era una niña, nunca la vi yo más que como una niña, luego se hizo muy amiga de Christian, y la llamó en varios trabajos nuestros, El candidato, La calle de las novias", contó. Y agregó cómo fue que ella tenía esa cercanía con Christian.

"Siempre tuvimos una amistad, ella iba con Mich, con su hija, iba mucho a nuestras fiestas de cumpleaños de Sebastián, de los hijos, a las piñatas, y yo no sabía que, ahora me cuenta, que Christian iba mucho a las fiestas de ella, entonces, ellas tienen una gran amistad, y yo siempre la he querido mucho y ahora la quiero más", dijo. Y sobre cómo evolucionó su relación, comentó: "Esas cosas se dan, es algo interesante tu pregunta porque no sabe exactamente uno cómo es que pasa".

Instagram @ventaneandouno

Y añadió: "O sea, yo tengo amigas, muchas amigas con las que salí a comer o a cenar, y bueno, lo que me pasó a mí con ella es que empezamos a platicar curiosamente de esa vida pasada nuestra, y me empezó a hablar de esos trabajos, de cómo me veía ella a mí en Butterfly, y luego hablamos de Mich, que yo la conocí muy chiquita, que me gritaba 'Ebeto feo, Ebeto grosero', porque yo la trataba mal en la obra de teatro y empiezas a platicar", relató.

Zurita expresó que tuvo mucho que ver la forma en que la hija de Sylvia Pasquel educó a sus hijas para que se enamorara de ella: "De pronto ahí me cayó el veinte que ella tenía otra hija que es Camila, y cuando las conocí de verdad, porque primero cenamos un día juntos, después volvimos a cenar, luego conocí a Camila, fuimos a comer con Camila, y yo un día le dije, es que tu valor como mujer está en tus hijas, o sea, el valor de las madres y de los padres, está en nuestros hijos (...) y eso me empezó a interesar a mí mucho de ella, además del cariño que le tengo de años”.

Finalmente, ante las preguntas que han surgido ahora que se dio otra oportunidad en el amor a su edad, manifestó: "Yo estoy feliz, yo creo que en el amor no existen esas edades, no existe el tiempo, y la vida es como el agua de un río, una vez que pasa no vuelve a pasar, entonces hay que tomarla, tomártela completita, porque la vida es muy corta, y lo único que yo aprendí con la muerte de Christian, me queda muy claro, es que un día nos vamos a morir y no sabemos cómo, y lo que más le aprendí a Christian es que la vida sin amor no tiene sentido".

Fuente: Tribuna