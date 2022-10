Tras 9 años en Televisa y debut en las novelas, galán se vuelve mujer y debuta en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor y cantante, quien llegó a las filas de Televisa hace 9 años y este 2022 por fin pudo hacer su debut en las telenovelas, apareció por primera vez en el programa Hoy y dejó sin palabras a toda la audiencia luego de volverse mujer. Se trata del gran Iker Madrid, quien actualmente forma parte del melodrama La Madrastra donde interpreta al personaje trans de 'La Condesa'.

El también compositor mexicano llegó por primera vez a la televisora de San Ángel desde el 2013 cuando participó en varios capítulos del programa unitario Como dice el dicho. Sin embargo, donde ha ganado mayor reconocimiento es por su participación en el teatro musical, donde ha hecho exitosos proyectos como MentiDrags, Rent, Duele, Godspell, El último teatro del mundo, Bule Bule el show, entre otros.

Fuente: Internet

La mañana de este martes 11 de octubre Iker apareció como invitado estelar del matutino Hoy, rival directo del programa Venga la Alegría, para platicar con Andrea Legarreta y Raúl 'El Negro' Araiza sobre cómo se siente interpretando a 'La Condesa' en la novela protagonizada por Aracely Arámbula y Andrés Palacios. El histrión originario de la CDMX comentó que lo invitaron a participar en este proyecto luego de ver sus anteriores trabajos.

En MentiDrags Madrid ya se había transformado en mujer para interpretar al papel de 'Dulce' y recientemente en participó en la bioserie de María Félix que recién se estrenó en VIX + interpretando al papel de 'Ernesto Alonso' y ahí fue donde la productora Carmen Armendáriz lo conoció: "A Carmen se le ocurrió que yo hiciera el casting de La Condesa, hice mi casting y dos días después me dieron el papel".

Iker interpreta a 'La Condesa'

Andrea Legarreta no paró de elogiar a Iker por su gran trabajo haciendo el papel de 'Olga', quien en su juventud era un conde de Europa pero decide huir de ese continente para poder cambiarse de género y por ello llega a México: "Me divierto muchísimo, estaba muy nervioso porque quería darle la dignificación posible al personaje y me escucharon muchísimo, yo visualizaba cómo podría ser 'La Condesa'", expresó el actor.

Iker finalizó la entrevista en el matutino de Las Estrellas invitándole a la audiencia del canal a que no se pierdan los próximos capítulos de La Madrastra y presumió que siguen teniendo muy buen rating: "Le está yendo increíble, tanto a la novela como al personaje, 'La Condesa' es un personaje trans pero tiene una personalidad tridimensional, tiene muchas cosas", expresó el intérprete capitalino.

Fuente: Tribuna