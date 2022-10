Tras 4 años, Michelle Renaud revela la verdadera razón de su divorcio con Josué Alvarado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la tarde de este martes, 11 de octubre, Aislinn Derbez publicó un nuevo episodio de su podcast, La Magia del Caos, mismo que se puede escuchar a través de plataformas como Spotify e incluso se puede ver en YouTube. La temática del nuevo episodio fue: Divorcio y relaciones tóxicas, al cual invitó a la prolífica actriz de Televisa, Michelle Renaud, para hablar un poco del tema.

Como muchos sabrán, la protagonista de La Herencia estuvo casada con el músico y empresario, Josué Alvarado, entre el año 2016 y 2018; sin embargo, tras 4 años de matrimonio, ambos tuvieron un duro divorcio, del que muchas cosas llegaron a salir a la luz, entre ellas, era que ambos tenían una relación "tóxica" y "codependiente", hecho que la propia Michelle señaló cuando acudió como invitada a la sección 'Ponle la cola al burro' del programa de variedad, Hoy.

Y aunque ya había hablado anteriormente de las causas que la llevaron a divorciarse de su exesposo, lo cierto es que la protagonista de Las Hijas de la Luna no se había abierto a hablar sobre las verdaderas causas que la empujaron a tomar la decisión de terminar con su relación de más de 12 años, hasta este martes, cuando acudió como invitada al podcast de la hija de Eugenio Derbez donde se abrió un poco más sobre el tema.

Fotografía de Michelle Renaud y Josué Alvarado

Casi al inició de la charla, Aislinn le preguntó sí sentía que el divorcio era lo mejor que le había ocurrido, a lo que Renaud respondió afirmativamente, para posteriormente aclarar que sí bien, estuvo casada por casi 6 años, su relación jamás funcionó y también expresó lo mal que la había pasado, aún así ella buscaba manera de justificar la situación: "Es que yo decía: 'Yo lo amo'. Porque terminábamos yo creo que cada semana y yo sufría muchísimo y yo decía, pues no. Lo amo. Entonces mi relación se basaba en el dolor, no en el amor, no en la comunicación, no en el crecimiento".

Posteriormente, Michelle destapó que la verdadera razón por la que se había divorciado fue por su hijo, Marcelo, ya que, cuando su pequeño llegó al mundo fue cuando descubrió de lo que se trataba el amor verdadero: "Yo creí que yo amaba al papá y cuando conocí a Marcelo y vi lo que era el amor dije: 'Esto es amor, esto es ansiedad, toxicidad. Esto no es amor, esto nunca ha sido amor, nunca ha sido amor. Y yo dije: 'No, yo quiero que mi hijo nazca en un ambiente de amor'".

Por su parte, Aislinn Derbez hizo una tremenda revelación y es que, por mucho tiempo, muchas personas se cuestionaron por qué se había separado de Mauricio Ochmann. Resulta ser que la actriz de A la mala, reveló que, aunque toma su divorcio como "lo mejor que" le ha ocurrido, lo cierto es que, para ella, se trató de un hecho inesperado, ya que, fue el actor de Sin ti no puedo quien decidió terminar con la relación, debido a que ambos estaban yendo para caminos distintos, cosa que ella aceptó hacer como una prueba de amor hacía el histrión.

