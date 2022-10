Tras cancelar boda y renunciar a 'VLA', exconductora de TV Azteca estrena romance con productor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Salió a la luz que una famosa conductora, quien estuvo trabajando en TV Azteca durante 3 años y recientemente abandonó el programa Venga la Alegría: Fin de Semana, podría estar dándose una nueva oportunidad en el amor luego de haber terminado con su prometido. Se trata de la tapatía Sofía Aragón, quien hace 1 año decidió cancelar su boda con el empresario Francisco Bernot.

La reconocida modelo hizo su debut en la empresa del Ajusco como concursante del certamen Mexicana Universal en 2019 y después le permitieron debutar como presentadora de backstage en La Voz... Azteca, también fue conductora suplente en Venga la Alegría y a mediados del año pasado la integraron al elenco original de VLA: Fin de semana, pero hace unas semanas salió repentinamente del aire y se especula que estaría por integrarse a Telemundo.

Fue en el mes de agosto de 2021 cuando Sofa anunció que ya no estaba comprometida en matrimonio pero no quiso revelar muchos detalles y solo confesó que se dio cuenta que la gente "no cambia": "Los dos sabíamos desde el 9 de junio que la boda se cancelaba definitivamente, pero acordamos darnos un tiempo para vivir el duelo de manera privada", confesó la segunda finalista de Miss Universo 2020.

Y aunque se le relacionó sentimentalmente con varios hombres como Yusef Farah durante todo este tiempo soltera, ahora salió a la luz el nombre del hombre que le robó el corazón. De acuerdo con información de la revista TVNotas, la presentadora de 28 años estaría iniciando un noviazgo con el reconocido futbolista Marco Fabián, quien se acaba de estrenar como productor de cine con la película animada Águila y jaguar.

Un supuesto amigo del exjugador de Chivas explicó que los famosos se conocen desde hace años porque ambos son de Guadalajara y luego de haber estado alejados por cuestiones de trabajo, se habrían reencontrado y se habrían dado una oportunidad: "Llevan unas cuantas semanas saliendo, pero los dos están muy emocionados y va todo viento en popa", dijo el informante y recordó que Sofía acompañó a Fabián en el estreno de su película, el cual tuvo lugar en Mazatlán.

Marco Fabían y Sofía estarían saliendo

Se llevan muy bien y hay química entre ellos; y ahora que se volvieron a encontrar, justo cuando él terminó su relación con su ex (Kristel Fabrel), y ella también estaba soltera".

Supuestamente Fabián estaría presumiendo a todos sus amigos que su romance con Sofía va prosperando luego de haber terminado con su exprometida Kristal Fabre a inicios de este año: "Ya para que Sofía haya venido solo para verlo y estar con él una noche, son ganas de querer estar con la persona y él anda fascinado con ella, la mira con ojos de amor", añadió el informante. Cabe resaltar que ni el futbolista ni la conductora han confirmado esta información pero se espera que lo hagan pronto.

Marco Fabián le propuso matrimonio a su ex en Dubai

Fuente: Tribuna